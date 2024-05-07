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На Миколаївщині низка населених пунктів залишиться без газопостачання на дві доби

Вівторок, 7 травня 2024, 09:49 - Артур Крижний

У Баштанському районі Миколаївщини низку населених пунктів на дві доби відключать від газопостачання.

Про це повідомляє Миколаївська філія "Газмережі"

"Для проведення ремонтних робіт ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" газопостачання буде припинено для споживачів низки селищ Баштанського району", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 8:00 7 травня до 18:00 8 травня без газопостачання тимчасово залишаться мешканці населених пунктів: Новоіванівка, Явкине, Київське, Новопавлівка, Старосолдатське, Зелений клин.

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Відновлення газопостачання споживачам буде розпочато з 9 травня.

Економічна правда.

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