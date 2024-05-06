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За період воєнного стану понад 1000 разів намагалися підкупити прикордонників – ДПСУ 

Понеділок, 6 травня 2024, 19:49 - Ігор Пилипів

За період повномасштабного вторгнення співробітників Державної прикордонної служби намагалися підкупити 1060 разів у пунктах пропуску на державному кордоні, найчастіше пропонували хабарі чоловіки призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

Зазначається, що загальна сума запропонованих хабарів становить майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті.

"В тому числі протягом квітня припинено 50 спроб надання неправомірної вигоди на суму понад 660 тис грн.  У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом Держприкордонслужби антикорупційного законодавства", – йдеться в повідомленні. 

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У ДПСУ додають, що найчастіше намагалися дати хабарі особи призовного віку, які намагались незаконно виїхати за межі території України.

На виявлені правопорушення здійснено відповідне реагування представників Нацполіції.

Нагадаємо:

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Цього року очікується відплив зовнішніх мігрантів у 200 тисяч осіб. Втім, за прогнозом НБУ, у 2025-2026 роках до країни повернуться 1,2 мільйона осіб.

ДПСУ хабар
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