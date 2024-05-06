За період воєнного стану понад 1000 разів намагалися підкупити прикордонників – ДПСУ
За період повномасштабного вторгнення співробітників Державної прикордонної служби намагалися підкупити 1060 разів у пунктах пропуску на державному кордоні, найчастіше пропонували хабарі чоловіки призовного віку.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що загальна сума запропонованих хабарів становить майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті.
"В тому числі протягом квітня припинено 50 спроб надання неправомірної вигоди на суму понад 660 тис грн. У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом Держприкордонслужби антикорупційного законодавства", – йдеться в повідомленні.
У ДПСУ додають, що найчастіше намагалися дати хабарі особи призовного віку, які намагались незаконно виїхати за межі території України.
На виявлені правопорушення здійснено відповідне реагування представників Нацполіції.
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