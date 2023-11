Половину нефти РФ в октябре перевозили "теневые" танкеры, которые не подпадают под санкции – CREA

getty images

Экспортная выручка России от ископаемых видов топлива за октябрь стала второй крупнейшей в 2023 году, с заметным ростом морских и трубопроводных поставок сырой нефти. Половину нефтепродуктов перевозили "теневые" танкеры, которые не подпадают под действие политики ограничения цен.

Об этом говорится в ежемесячном анализе от Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

"По сравнению с сентябрем, ежемесячная экспортная выручка России от ископаемых видов топлива в октябре незначительно снизилась на 16 млн евро в день (-2%). Больше всего сократились доходы от экспорта нефтепродуктов морским транспортом - на 19 млн евро в день (-7%) - прежде всего из-за ограничений на экспорт этих продуктов.

Морская и трубопроводная нефть, с другой стороны, выросла на 7 млн евро в день (+3%) и на 5 млн евро в день (+4%), соответственно", - говорится в анализе.

Реклама:

Увеличение месячных доходов от СПГ на 10% (4 млн. евро в день) можно объяснить ростом экспорта в Азию (8%) и Европу (27%), добавляют аналитики.

При этом в октябре Китай был крупнейшим импортером российского ископаемого топлива, за ним шли Индия, Турция, ЕС и Сингапур.

Так, ежемесячные доходы от экспорта российской сырой нефти в Китай выросли на 4%. А ежемесячные доходы России от морских поставок сырой нефти в Индию выросли на 17% - до около 500 млн евро.

Реклама:

В октябре 48% российской нефти и нефтепродуктов было перевезено танкерами, которые подпадают под действие политики ограничения цен на нефть. Остальное (52%) было перевезено "теневыми" танкерами, которые не подпадают под действие политики ограничения цен.

"Установление верхнего предела цены на сырую нефть на уровне 30 долларов США за баррель могло бы сократить доходы России на 52% (7,82 млрд евро) только в октябре.

Если бы эта верхняя граница была установлена после введения санкций против российской нефти в декабре 2022 года, доходы России от экспорта нефти могли бы сократиться почти наполовину - до 59 млрд евро (-49%)", - отмечают в CREA.

Китай, на долю которого приходится 46% от общего объема импорта, был крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в октябре. Второе место заняла Индия, которая импортировала 20% российского ископаемого топлива, а третье - Турция (15%).

Между тем, доля ЕС и Сингапура в общем объеме российского импорта ископаемого топлива за тот же период составляла 15% и 4% соответственно.

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия накопила потрясающие 550 миллиардов евро дохода от экспорта ископаемого топлива.

Читайте также: "Теневой флот" РФ. Кто и как помогает россиянам продавать нефть и нефтепродукты

Экономическая правда