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"Автострада" отримає понад 445 мільйонів за ремонт ділянки "Деміївська" - "Либідська"

Понеділок, 6 травня 2024, 18:15 - Ігор Пилипів

Для ремонту столичного метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "СП "Автострада" на 445,49 млн грн.

Про це свідчать дані на порталі держзакупівель Prozorro.

Згідно з угодою, які уклали 30 квітня, роботи мають виконати до кінця 2024 року. Власник Автострада Максим Шкіль розповів Forbes-Україна, що компанія розраховує завершити роботи до кінця серпня поточного року.

За словами Шкіля,  угоду було укладено без торгів, за прямим контрактом, ремонт ділянки між станціями "Деміївська" та "Либідська" є нагальної потреби для функціонування синьої гілки метро.

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"Автострада запропонувала ціну майже вдвічі меншу за оцінку замовника, – приблизно 400 млн грн. Ця цінова пропозиція була найнижчою серед конкурентів. На сьогодні ні копійки за цей обʼєкт в Autostrada ніхто не заплатив. Авансування не передбачено, так прописано контракт. Зараз працюємо, аби заробити собі імʼя у будівництві метро", – пояснив Шкіль. 

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Економічна правда.

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