Apple кидає виклик Nvidia: компанія розробляє власні ШІ-чипи для центрів обробки даних – WSJ

Компанія Apple розробляє власний чип для запуску програмного забезпечення штучного інтелекту на серверах центрів обробки даних.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що проєкт під внутрішньою кодовою назвою Project ACDC (Apple Chips in Data Center) має на меті використати досвід Apple у розробці мікросхем для своєї серверної інфраструктури.

Сам проєкт розробляється вже кілька років, але невідомо, чи буде він представлений, і коли саме, пише WSJ.

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Очікується, що серверний чип Apple буде зосереджений на запуску моделей штучного інтелекту, тобто на виведенні вже навчених моделей, а не на їхньому навчанні. За словами деяких джерел, у сфері навчання моделей, ймовірно, й надалі домінуватиме виробник чипів Nvidia.

Додається, що компанія тісно співпрацює з Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, щоб розробити та розпочати виробництво таких чіпів, повідомляє WSJ, додаючи, що залишається невідомим, чи обидві компанії досягли остаточного результату.

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Apple Inc. відновила переговори з OpenAI про використання технології Штучного інтелекту (ШІ) для створення деяких нових функцій, які з'являться в iPhone пізніше цього року.