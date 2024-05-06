 "Державний оператор тилу" змінить підхід до закупівлі харчів для ЗСУ 

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) змінить підходи до закупівлі продуктів для Збройних Сил України.

Про це написав в колонці для Української правди гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов.

Він зазначив, що цього тижня ДОТ планує оголосити закупівлі харчування на друге півріччя 2024 року. "Ми провели ринкові консультації, зібрали зворотний зв'язок та верифікували ті підходи, які планується запровадити на наступний закупівельний період", – підсумував Жумаділов.

Відповідно Агенція зменшить відсоток, на який може знижуватись ціна на позиції з каталогу продуктів харчування, що за умов обмеження кількості лотів заохочуватиме постачальників конкурувати не стільки ціною, скільки дисципліною в постачанні: передачею на отримувачів товарів своєчасно, у повному обсязі, належної якості.

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Також планується розбити постачання харчів на три категорії, 15 лотів в сумі. Лоти будуть згруповані в три процедури: великі обсяги, середні та малі.

"Лоти будуть згруповані в три процедури: великі обсяги, середні та малі. Будуть встановлені обмеження щодо кількості лотів "в одні руки" у межах кожної з процедур. Вимоги до постачальників відрізнятимуться – від найбільш високого бар'єру, зокрема, в частині матеріально-технічного забезпечення для учасників процедури, де торгуватимуться великі обсяги, до найменшого для процедури з малими обсягами відповідно", – пояснив Жумаділов.

Крім того, ДОТ прибере з каталогу позиції, які ніколи не замовляються, або замовляються вкрай рідко. Натомість планується додати нові позиції, такі як спеції.

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За словами Жумаділова, якщо замовляється щось екзотичне, це суттєво обмежує можливості замовлення мʼяса, молочки чи будь-яких інших продуктів. Зменшення кількості позицій в каталозі, дозволить зосередитися на тому, що дійсно потрібно, тим самим підвищивши якість харчування.

Також в договори будуть запроваджені зміни щодо вимог до операційної спроможності постачальників. Перед розміщенням замовлень на того чи іншого постачальника ДОТ матиме право проводити аудит постачальника на предмет його готовності такі замовлення виконати.

Додається, що ще однією зміною має стати подальша цифровізація процесів взаємодії. ДОТ має забезпечити керованість, швидкість та доступність для учасників всього процесу забезпечення харчування: від заявок та замовлень на постачальників і до підписання бухгалтерської документації.

"З урахуванням вимог щодо чутливості інформації ми протягом другого кварталу розроблятимемо відповідні рішення, що вже в наступному періоді дозволять нам значно ефективніше управляти процесом харчування", – підсумував Жумаділов.

Нагадаємо:

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) через невиконання зобов'язань, які передбачені у контракті, відсторонив компанію "Твій Хліб" від постачання продуктів для армії.