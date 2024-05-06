Перебої в Червоному морі можуть скоротити пропускну спроможність між Азією і Європою на 20% – Reuters

Логістичний гігант Maersk заявив, що перебої в контейнерних перевезеннях по Червоному морю зростають - це може призвести до скорочення пропускної здатності галузі між Азією і Європою на 20% у другому кварталі.

Про це пише Reuters.

Maersk та інші судноплавні компанії з грудня перенаправляють судна навколо африканського мису Доброї Надії, щоб уникнути нападів хуситів у Червоному морі, а довший час рейсу призводить до підвищення фрахтових ставок.

"Зона ризику розширилася, а напади відбуваються все далі від берега", - заявили в Maersk.

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"Це змусило наші судна ще більше подовжити свій шлях, що призвело до додаткових витрат часу і коштів на доставку вантажу до місця призначення", - додали в компанії.

За словами представника Maersk, витрати на паливо на постраждалих маршрутах між Азією та Європою тепер на 40% вищі за кожну поїздку.

"Напади в Червоному морі та Аденській затоці переміщуються все далі і далі в море. Саме тому ми взагалі уникаємо цього регіону", - йдеться в коментарі Hapag-Lloyd.

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За словами представника Maersk, ці перебої спричиняють хвильові ефекти на кількох інших маршрутах контейнерних перевезень, зокрема, з Азії до східного і західного узбережжя Південної Америки, додавши, що ситуація в Червоному морі є складною і продовжує розвиватися.

Maersk, яка вважається барометром світової торгівлі, минулого тижня спрогнозувала, що перебої триватимуть щонайменше до кінця 2024 року.

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Економічна правда