З України вийшло 100-те судно у рамках роботи коридору в Чорному морі

Гуманітарним коридором у Чорному морі, який Україна запустила після одностороннього виходу Росії з зернової угоди, з українських портів вийшли 100 суден.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні 100-й корабель вирушив із Чорноморського гуманітарного коридору – експортної порятунку для України, який доставив у світ 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів", - написала вона в соцмережі Х.

Today the 100th ship departed the Black Sea humanitarian corridor - an export lifeline for Ukraine that has delivered 3.7 million tons of food & goods to the world. pic.twitter.com/rL0Xv1rxQY

