З України вийшло 100-те судно у рамках роботи коридору в Чорному морі

Гуманітарним коридором у Чорному морі, який Україна запустила після одностороннього виходу Росії з зернової угоди, з українських портів вийшли 100 суден.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні 100-й корабель вирушив із Чорноморського гуманітарного коридору – експортної порятунку для України, який доставив у світ 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів", - написала вона в соцмережі Х.

Today the 100th ship departed the Black Sea humanitarian corridor - an export lifeline for Ukraine that has delivered 3.7 million tons of food & goods to the world. pic.twitter.com/rL0Xv1rxQY Реклама: November 13, 2023

Нагадуємо:

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.

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Пізніше Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів. Новим коридором вдалось експортувати не лише зерно, а й іншу продукцію, зокрема металургійну.

Ввечері 8 листопада росіяни завдали удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини та влучили в цивільне судно під прапором Ліберії, загинув лоцман.

Рух суден до портів Великої Одеси по коридору, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри удар росіянами 8 листопада протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну в одному з портів.