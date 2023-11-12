Австралія заявила про серйозні наслідки кібератаки на портового оператора

Австралійський уряд повідомив, що кібератака на DP World Australia призвів до серйозних проблем і призупинення операцій у портах кількох штатів.

Про це пише Reuters.

DP World Australia, яка управляє майже половиною товарів, що ввозяться в країну і вивозяться з неї, заявила, що розслідує можливі витоки даних, а також тестує системи, що мають вирішальне значення для відновлення нормальної роботи і регулярного руху вантажів.

У компанії повідомили, що починаючи з 10 листопада, операції на контейнерних терміналах у Мельбурні, Сіднеї, Брісбені та Фрімантлі в Західній Австралії були зупинені через кібератаку.

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"Кіберінцидент в DP World є серйозним і триває досі", - заявила міністр внутрішніх справ Клер О'Ніл.

У DP World поки не можуть відповісти, коли відновиться нормальна робота компанії. Федеральна поліція Австралії заявила, що розслідує інцидент, але відмовилася надати подробиці.

Пізно ввечері 11 листопада національний координатор з кібербезпеки Даррен Голді заявив, що "перебої", ймовірно, триватимуть кілька днів і вплинуть на рух товарів в країну і з країни.

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В Азійсько-Тихоокеанському регіоні, за даними DP World, працює понад 7 000 осіб, а її порти і термінали розташовані у 18 місцях.

Економічна правда.