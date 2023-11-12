Всі розділи
Укр / Рус

Австралія заявила про серйозні наслідки кібератаки на портового оператора

Неділя, 12 листопада 2023, 13:55 - Ігор Пилипів

Австралійський уряд повідомив, що кібератака на DP World Australia призвів до серйозних проблем і призупинення операцій у портах кількох штатів.

Про це пише Reuters. 

DP World Australia, яка управляє майже половиною товарів, що ввозяться в країну і вивозяться з неї, заявила, що розслідує можливі витоки даних, а також тестує системи, що мають вирішальне значення для відновлення нормальної роботи і регулярного руху вантажів.

У компанії повідомили, що починаючи з 10 листопада, операції на контейнерних терміналах у Мельбурні, Сіднеї, Брісбені та Фрімантлі в Західній Австралії були зупинені через кібератаку.

Реклама:

"Кіберінцидент в DP World є серйозним і триває досі", - заявила міністр внутрішніх справ Клер О'Ніл.

У DP World поки не можуть відповісти, коли відновиться нормальна робота компанії. Федеральна поліція Австралії заявила, що розслідує інцидент, але відмовилася надати подробиці.

Пізно ввечері 11 листопада національний координатор з кібербезпеки Даррен Голді заявив, що "перебої", ймовірно, триватимуть кілька днів і вплинуть на рух товарів в країну і з країни.

Реклама:

В Азійсько-Тихоокеанському регіоні, за даними DP World, працює понад 7 000 осіб, а її порти і термінали розташовані у 18 місцях.

Економічна правда.

кібератака порти Австралія
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Росія вдосконалює методи атак на енергетику України, у хід пішли кібератаки - експертна доповідь 10 листопада 2023, 12:21
Хакери, пов'язані з РФ, взяли на себе відповідальність за збої у ChatGPT 10 листопада 2023, 09:00
"Укренерго" попереджає про шахрайські листи, які надсилають нібито від імені компанії 9 листопада 2023, 18:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті