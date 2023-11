Из Украины вышло 100-е судно в рамках работы коридора в Черном море

Гуманитарным коридором в Черном море, который Украина запустила после одностороннего выхода России из зерновой сделки, из украинских портов вышли 100 судов.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Сегодня 100-й корабль отправился из Черноморского гуманитарного коридора - экспортного спасения для Украины, которое доставило в мир 3,7 миллиона тонн продовольствия и товаров", - написала она в соцсети Х.

Today the 100th ship departed the Black Sea humanitarian corridor - an export lifeline for Ukraine that has delivered 3.7 million tons of food & goods to the world. pic.twitter.com/rL0Xv1rxQY

