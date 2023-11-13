Из Украины вышло 100-е судно в рамках работы коридора в Черном море

Гуманитарным коридором в Черном море, который Украина запустила после одностороннего выхода России из зерновой сделки, из украинских портов вышли 100 судов.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Сегодня 100-й корабль отправился из Черноморского гуманитарного коридора - экспортного спасения для Украины, которое доставило в мир 3,7 миллиона тонн продовольствия и товаров", - написала она в соцсети Х.

Today the 100th ship departed the Black Sea humanitarian corridor - an export lifeline for Ukraine that has delivered 3.7 million tons of food & goods to the world. pic.twitter.com/rL0Xv1rxQY Реклама: November 13, 2023

Напоминаем:

Россия в одностороннем порядке вышла по черноморской "зерновой инициативе" 17 июля, а затем неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

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Позже Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов. Новым коридором удалось экспортировать не только зерно, но и другую продукцию, в том числе металлургическую.

Вечером 8 ноября россияне нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины и попали в гражданское судно под флагом Либерии, погиб лоцман.

Движение судов в порты Большой Одессы по коридору, организованному Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на удар россиянами 8 ноября противорадиолокационной ракетой Х-31П по гражданскому судну в одном из портов.