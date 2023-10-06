В України не було ні грошей, ні часу, щоб завершити підготовку до зими - Reuters

Україна входить у зиму з розхитаною енергетичною системою, а це означає, що ночі без світла, тепла та води можуть повторитися цієї зими для мільйонів українців.

Про це пише Reuters, яке опитало як українських, так і західних експертів.

"Тисячі інженерів працювали протягом літніх місяців, щоб відремонтувати зламане обладнання, і краща протиповітряна оборона може допомогти пом'якшити наслідки війни, коли температура почне знижуватися. Але не було ні грошей, ні часу, щоб завершити підготовку до зими", - пише агентство.

"Багато (зусиль) було витрачено на те, щоб просто відремонтувати те, що було зруйновано. І чи змогли ми побудувати додаткову стійкість? Чи перебуваємо ми в кращому становищі, ніж минулої зими? Я так не думаю", - сказав Маркус Ліппольд, керівник енергетичної групи Європейського Союзу з розширення.

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"Це були великі зусилля, вони були успішними, але вони повинні продовжуватися", - сказав він у Брюсселі цього тижня.

Водночас Reuters визнає, що Україна не ділитися детальними даними про вплив атак на свою енергосистему, розглядаючи їх як чутливу інформацію під час війни. А отже прогнози агентства грунтуються переважно на загальновідомих фактах та на побоюваннях, що з огляду на стан, в якому українська енергетика знаходилася після минулої зими, нинішній опалювальний сезон може виявитися важчим. Реклама:

Так, агентство цитує дослідницький центр Київської школи економіки, який станом на червень оцінив прямі збитки, завдані енергетичній інфраструктурі України, у 8,8 млрд доларів.

Крім того, мер Львова Андрій Садовий у серпні заявив, що його західне місто з населенням близько мільйона людей, розташоване далеко від окопів на сході та півдні, має готуватися до того, що залишиться без світла до двох місяців.

"Чи будуть складнощі? Так. Чи будуть обмеження на постачання? Я впевнений, що вони будуть", – зазначив Олександр Харченко, директор аналітичного "Центру досліджень енергетики".

ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, яка забезпечує близько чверті потреб країни, за майже 20 місяців війни неодноразово зазнавала ударів російських ракет, дронів та артилерії.

Її виконавчий директор Дмитро Сахарук повідомив Reuters, що компанія провела масштабні ремонтні роботи напередодні зими, але деякі енергоблоки потребували більше часу для відновлення, оскільки пошкодження були дуже значними.

"Безумовно, можна сказати, що рівень надійності буде нижчим (ніж минулого року)", - сказав він.

Однак, за словами Сахарука, ДТЕК встановив мішки з піском, бетонні блоки, габіони та антидронові сітки для захисту енергоблоків.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що аналогічні заходи впроваджуються по всій країні.

Шмигаль також повідомив, що зараз сім атомних енергоблоків готові до зими, а ремонт ще на двох перебуває на завершальній стадії. Минулого року на атомну енергетику припадало близько 60% виробництва електроенергії в Україні.

Керівник національного оператора мереж "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що основна мережа, одна з найбільш пошкоджених частин енергосистеми, готова передавати зимові обсяги електроенергії.

"Енергосистема не така надійна і з меншою резервною потужністю, ніж була до прицільних ударів", - сказав він. – Але при цьому російський терор вже не буде сюрпризом і всі до нього готуються".

Україна також накопичила достатньо газу, щоб пережити зиму без імпорту вперше з моменту здобуття незалежності в 1991 році, повідомив Reuters Олексій Чернишов, голова правління найбільшої нафтогазової компанії країни "Нафтогаз".

Серед інших заходів для посилення енергетичної стійкості України, уряд зробив перші кроки до децентралізації сектору та погодився, що Україна може імпортувати європейську електроенергію. До вторгнення вона була нетто-експортером.

Деякі підприємства та міста почали нарощувати власні потужності, переходячи на невеликі відновлювані джерела енергії, де це можливо, та встановлюючи генератори.

Українські компанії та приватні особи імпортували десятки тисяч генераторів, хоча поодинокі атаки на нафтобази загрожують постачанню палива для живлення двигунів.

"На сьогодні ми маємо 83 потужних генератори на наших теплокомуненерго та водоканалі", – розповів Сергій Сухомлин, мер Житомира.

"Постійно відпрацьовувати генератори неможливо. Але якщо буде повне відключення електроенергії на кілька годин, ми зможемо забезпечити опалення..."

Reuters нагадує, що під час останнього опалювального сезону, який триває з жовтня по березень і під час якого температура опускається значно нижче нуля, середньостатистичний українець, який живе далеко від лінії фронту, провів без світла близько 35 днів. Часто відсутність світла супроводжувалася й відсутністю водопостачання.