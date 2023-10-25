Микитась отримав нову підозру у розкраданні сотень мільйонів Міноборони у 2018 році

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Колишньому нардепу і забудовнику Максиму Микитасю оголосили про підозру у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.

Джерело: повідомлення Національного антикорупційного бюро, САП, джерела "Української правди"

Деталі: За інформацією джерел УП підозру оголосили Микитасю, колишньому першому заступнику Начальника Генерального штаба ЗСУ Ігорю Колеснику і ще 4 особам.

Дослівно: "Слідство встановило, що у 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн.

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Частиною цих коштів нардеп планував заволодіти. Проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт.

З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів".

Деталі: Слідство стверджує, що протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн.

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"Проте будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній", - йдеться у повідомленні.

Передісторія:

У 2019 році НАБУ оголосило про підозру Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн.

У 2020 році Микитасю повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.

Також у 2020 році НАБУ повідомило Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн грн із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.

У 2022 році Микитасю повідомили про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (22 млн євро за можливість будувати метро в місті Дніпро).

Українська правда