"Нафтогаз" запускає новий формат "лінії довіри"

"Група Нафтогаз" запускає Лінію довіри в новому форматі.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Цей крок має стати важливим інструментом для запобігання корупції, посадовим зловживанням та іншим порушенням у сфері етики та комплаєнсу", - обіцяють в "Нафтогазі".

"Лінія довіри" – це канал комунікації, за допомогою якого усі охочі, зокрема працівники "Групи Нафтогаз" та контрагенти, можуть повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень та порушень із питань етики та комплаєнсу.

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Робота "Лінії довіри" здійснюватиметься незалежною експертною компанією відповідно міжнародних практик.

"Це забезпечить анонімність повідомлень та захист інформації про заявників та/або викривачів", - йдеться в повідомленні.

Незалежна компанія опрацьовуватиме релевантні повідомлення. Після перевірки та аналізу інформації за наявності достатніх підстав буде проводитися внутрішнє розслідування. За необхідності вживатимуться відповідні заходи реагування.

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Щоб посприяти розгляду повідомлення, необхідно надати максимум фактичної інформації про порушення, зокрема:

дату, місце, час, суть порушення, інформацію про залучених осіб, наявні докази тощо;

за можливості повідомити, хто вчинив порушення: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада та інші відомості.

Повідомити про порушення на Лінію довіри можна:

за безплатним номером телефону 0 800 21 20 91;

електронною поштою dovira@naftogaz.com;

через платформу – naftogaz.ethics.help/.

Нагадуємо:

З 16 серпня 2023 року в Нафтогазі відкрито пряму лінію для повідомлень про корупцію: