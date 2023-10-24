З реєстру корупціонерів можуть видалити три чверті осіб - голова НАЗК
Підписання президентом України законопроєкту №9587-д може призвести до видалення з Реєстру корупціонерів приблизно 35 з 45 тисяч осіб.
Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
"На сьогодні на підписі у президента є законопроєкт, який фактично видаляє з відповідного реєстру осіб, що вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, засуджених за кримінальні корупційні злочини. Після цього ці особи зможуть брати участь, наприклад, у державних закупівлях. Це величезний ризик, ми сподіваємося, що президент цього закону не підпише", - заявив Новіков в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Він уточнив, що наразі до реєстру корупціонерів внесено приблизно 45 тис. осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, зокрема 12 тис. осіб, засуджених судом за корупційні правопорушення, 25 тис. осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення, і 2 тис. осіб - за дисциплінарні правопорушення, пов'язані з корупцією.
"Якщо закон про право на забуття корупціонерів набуде чинності, там залишиться приблизно 10 тис. осіб. 35 тис. осіб, зокрема 10 тис. осіб, які вчинили корупційні кримінальні злочини, будуть забуті", - наголосив Новіков.
Нагадуємо:
5 вересня 2023 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".
Норми законопроекту передбачають, що:
- особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу (17000 грн - 42500 грн) не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
- вносяться зміни до ст. 59 Закону України "Про запобігання корупції", згідно з якими з реєстру буде видалено майже кілька десятків тисяч осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
- створюється можливість не враховувати при призначенні на керівні посади в органах державної влади, посади суддів наявність факту засудження за корупцію.
Свою думку, з вимогою ветувати законопроект №9587-д, вже висловили доповідачі по Україні у Європарламенті.