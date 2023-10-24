З реєстру корупціонерів можуть видалити три чверті осіб - голова НАЗК

Підписання президентом України законопроєкту №9587-д може призвести до видалення з Реєстру корупціонерів приблизно 35 з 45 тисяч осіб.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"На сьогодні на підписі у президента є законопроєкт, який фактично видаляє з відповідного реєстру осіб, що вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, засуджених за кримінальні корупційні злочини. Після цього ці особи зможуть брати участь, наприклад, у державних закупівлях. Це величезний ризик, ми сподіваємося, що президент цього закону не підпише", - заявив Новіков в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він уточнив, що наразі до реєстру корупціонерів внесено приблизно 45 тис. осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, зокрема 12 тис. осіб, засуджених судом за корупційні правопорушення, 25 тис. осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення, і 2 тис. осіб - за дисциплінарні правопорушення, пов'язані з корупцією.

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"Якщо закон про право на забуття корупціонерів набуде чинності, там залишиться приблизно 10 тис. осіб. 35 тис. осіб, зокрема 10 тис. осіб, які вчинили корупційні кримінальні злочини, будуть забуті", - наголосив Новіков.

Нагадуємо:

5 вересня 2023 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

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Норми законопроекту передбачають, що:

особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу (17000 грн - 42500 грн) не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

вносяться зміни до ст. 59 Закону України "Про запобігання корупції", згідно з якими з реєстру буде видалено майже кілька десятків тисяч осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

створюється можливість не враховувати при призначенні на керівні посади в органах державної влади, посади суддів наявність факту засудження за корупцію.

Свою думку, з вимогою ветувати законопроект №9587-д, вже висловили доповідачі по Україні у Європарламенті.