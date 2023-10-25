Микитась получил новое подозрение в хищении сотен миллионов Минобороны в 2018 году

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Бывшему нардепу и застройщику Максиму Микитасю объявили о подозрении в завладении 307 миллионов грн Минобороны при строительстве складов в 2018 году.

Источник: сообщение Национального антикоррупционного бюро, САП, источники "Украинской правды"

Детали: По информации источников УП подозрение объявили Микитасю, бывшему первому заместителю Начальника Генерального штаба ВСУ Игорю Колеснику и еще 4 лицам.

Дословно: "Следствие установило, что в 2018 году Министерство обороны Украины заключило с подконтрольными народному депутату Украины компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн.

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Частью этих средств нардеп планировал завладеть. Однако сделать это ему мешали законодательные ограничения, которые позволяли Минобороны платить аванс в сумме лишь 30% от годового объема работ.

С целью реализации преступного намерения нардеп и его помощник путем привлечения должностных лиц высшего и старшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины обеспечили принятие изменений в постановления КМУ, которые позволяли перечисление аванса на строительство в размере 80% от общей стоимости контрактов".

Детали: Следствие утверждает, что в течение ноября-декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 307 млн грн.

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"Однако строительство объекта, который должен был бы усилить обороноспособность страны, фактически не начали, а выделенные средства вывели на счета других подконтрольных компаний", - говорится в сообщении.

Предыстория:

В 2019 году НАБУ объявило о подозрении Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

В 2020 году Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Также в 2020 году НАБУ сообщило Микитасю о подозрении по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, за что чиновник госпредприятия получил квартиры.

В 2022 году Микитасю сообщили о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупном размере (22 млн евро за возможность строить метро в городе Днепр).

Украинская правда