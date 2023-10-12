Китай заощаджує мільярди доларів на імпорті нафти з підсанкційних країн – Reuters

За дев’ять місяців Китай заощадив щонайменше 10 мільярдів доларів, імпортуючи сиру нафту з країн, які перебувають під санкціями Заходу.

Про це з посиланням на дані танкерних трекерів Vortexa та Kpler і китайської митниці пише Reuters.

Від початку року китайські компанії стрімко наростили імпорт нафти з Росії, Ірану та Венесуели, що перебувають під санкціями, до рекордних показників.

На ці країни від початку року припали рекордні 25% нафтового імпорту Китаю, що більше за 21% у 2022 році та вдвічі більше 12% у 2020 році. Нафта з підсанкційних країн витіснила з китайського ринку альтернативну з Близького Сходу, Західної Африки та Південної Америки.

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Відповідно до середніх даних, Китай відвантажив морем рекордні 2,765 мільйона барелів на день сирої нафти з Ірану, Росії та Венесуели за перші дев’ять місяців 2023 року.

З січня по вересень Росія поставляла 1,3 мільйона барелів морської нафти на добу. За даними китайських торговельних джерел, Китай також імпортував близько 800 тис барелів нафти ESPO по трубопроводу.

За даними Vortexa, із січня по вересень загальні російські поставки зросли більш ніж на 400 тис барелів на добу порівняно з роком раніше, головним чином за рахунок Urals, оскільки санкції, спричинені вторгненням Росії в Україну, спровокували масове перенаправлення її нафтових потоків з Європи до Індії та Китаю.

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Цьогоріч Китай заощадив 4,34 мільярда доларів, імпортуючи російську нафту, свідчать підрахунки Reuters.

Також підрахунки показали, що на імпорті венесуельської нафти Китай заощадив у середньому 10 доларів за барель порівняно з аналогічною колумбійською нафтою. Країна заощадила приблизно 15 доларів на барелі, купуючи іранську сиру нафту проти оманської нафти.

Китай заощадив приблизно 4,2 мільярда доларів, імпортувавши рекордні 1 мільйон барелів на добу з Ірану за той самий період, що на 60% перевищує пікові показники, зафіксовані китайською митницею в 2017 році в 623 тис барелів на добу. Тегеран збільшив видобуток майже до максимального рівня та запропонував знижки.

Економічна правда













