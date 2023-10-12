Китай экономит миллиарды долларов на импорте нефти из подсанкционных стран – Reuters

За девять месяцев Китай сэкономил не менее 10 миллиардов долларов, импортируя сырую нефть из стран, находящихся под санкциями Запада.

Об этом со ссылкой на данные танкерных трекеров Vortexa и Kpler и китайской таможни пишет Reuters.

С начала года китайские компании стремительно нарастили импорт нефти из России, Ирана и Венесуэлы, которые находятся под санкциями, до рекордных показателей.

На эти страны с начала года пришлись рекордные 25% нефтяного импорта Китая, что больше 21% в 2022 году и вдвое больше 12% в 2020 году. Нефть из подсанкционных стран вытеснила с китайского рынка альтернативную из Ближнего Востока, Западной Африки и Южной Америки.

Реклама:

Согласно средним данным, Китай отгрузил по морю рекордные 2,765 миллиона баррелей в день сырой нефти из Ирана, России и Венесуэлы за первые девять месяцев 2023 года.

С января по сентябрь Россия поставила 1,3 миллиона баррелей морской нефти в сутки. По данным китайских торговых источников, Китай также импортировал около 800 тыс баррелей нефти ESPO по трубопроводу.

По данным Vortexa, с января по сентябрь общие российские поставки выросли более чем на 400 тыс баррелей в сутки по сравнению с годом ранее, главным образом за счет Urals, поскольку санкции, вызванные вторжением России в Украину, спровоцировали массовое перенаправление ее нефтяных потоков из Европы в Индию и Китай.

Реклама:

В этом году Китай сэкономил 4,34 миллиарда долларов, импортируя российскую нефть, свидетельствуют подсчеты Reuters.

Также подсчеты показали, что на импорте венесуэльской нефти Китай сэкономил в среднем 10 долларов за баррель по сравнению с аналогичной колумбийской нефтью. Страна сэкономила примерно 15 долларов на баррели, покупая иранскую сырую нефть против оманской нефти.

Китай сэкономил примерно 4,2 миллиарда долларов, импортировав рекордные 1 миллион баррелей в сутки из Ирана за тот же период, что на 60% превышает пиковые показатели, зафиксированные китайской таможней в 2017 году в 623 тыс баррелей в сутки. Тегеран увеличил добычу до максимального уровня и предложил скидки.

Экономическая правда











