Apple очікує падіння продажів через затримку впровадження ШІ в IPhone

Акції Apple в останні місяці відставали від інших великих технологічних компаній, впавши більш ніж на 10% з початку року на тлі побоювань щодо повільного розгортання послуг штучного інтелекту і відродження Huawei.

Про це повідомляє Reuters.

Аналітики в середньому прогнозують, що продажі iPhone, на які припадає близько половини доходів Apple, впадуть на 10,4% за перші три місяці 2024 року, згідно з даними LSEG. Це падіння буде найбільш різким за останні три роки.

За оцінками, загальний дохід Apple знизився на 5% у другому кварталі, який охоплює січень-березень. Це буде найбільшим падінням доходів Apple з грудня-кварталу 2022 року, коли виручка впала на 5,5%.

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Слабкі доходи та падіння акцій чинять тиск на Apple, змушуючи її покращувати свій флагманський пристрій після багатьох років без серйозних оновлень. Компанія веде переговори з OpenAI та Google, про додавання функцій genAI для iPhone, які можуть бути представлені на найбільшій в історії щорічній конференції для розробників у червні.

Аналітики вважають, що така інтеграція ШІ може стимулювати попит на наступну серію iPhone, яка, як очікується, буде анонсована восени.

Додавання функцій ШІ в iPhone також може допомогти Apple краще конкурувати з Huawei і Samsung Electronics.

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Нагадаємо:

Apple Inc. відновила переговори з OpenAI про використання технології Штучного інтелекту (ШІ) для створення деяких нових функцій, які з'являться в iPhone пізніше цього року.

У січні Корпорація Microsoft випередила Apple і стала найдорожчою компанією в світі за ринковою капіталізацією завдяки глибокій зосередженості на генеративному штучному інтелекті (ШІ), секторі, який користується все більшою прихильністю інвесторів.