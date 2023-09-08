Росія відправить у Туреччину 1 мільйон тонн зерна, яке після переробки доправлять в Африку - ЗМІ
Росія відправить у Туреччину 40 суден з зерном загальним обсягом 1 мільйон тонн для переробки і подальшої відправки в країни Африки.
Про це повідомляє турецьке видання Sabah, передає Укрінформ.
Відповідні домовленості було досягнуто між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та президентом РФ Владіміром Путіним під час зустрічі в Сочі.
"Планується транспортувати зерно з Росії суднами ємністю 25 тис тонн і здійснити перевезення загалом 40 суднами", - повідомляє видання.
Судна можуть почати завантажувати зерном у російських портах Туапсе і Новоросійськ найближчими днями.
Після того як вантажі прибудуть до Туреччини, зерно перероблять на приватних борошномельних підприємствах.
Насамперед отримане борошно планують відправити до Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Еритреї та Центральноафриканської Республіки. Пріоритет надаватиметься країнам, які не мають потужностей з переробки. Також розглядається постачання борошна в Чад, Лівію, Джибуті, Ємен та Ефіопію.
Сприятиме фінансуванню проєкту за рахунок грантів Катар.
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Нагадуємо:
Росія у серпні відвантажила на екпорт 7,7 мільйонів тонн зерна - обсяг став рекордним для цього місяця показником за останні сім років і на 32% перевищив показник серпня минулого року.
Росія вкрала майже 6 мільйонів тонн українського зерна, зібраного торік на тимчасово окупованих територіях.