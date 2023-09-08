Росія готує ґрунт щодо підривів на газопроводах "Турецький потік" і "Блакитний потік" 

Останнім часом Кремль систематично виводить у публічний простір тему про нібито спроби диверсій на газопроводах "Турецький потік" і "Блакитний потік" у Чорному морі.

На це звертає увагу видання The Moscow Times.

Зазначається, що ця тема простежується під час останніх офіційних зустрічей верхівки РФ.

Такі заяви звучать на різних рівнях. Лідер Кремля Владімір Путін та міністр закордонних справ Сергій Лавров ініціюють обговорення цієї теми, починаючи з лідерів держав і закінчуючи просто громадськістю дружніх держав.

Реклама:

Так, 8 вересня на зустрічі з представниками бангладешської Асоціації випускників радянських і російських вишів про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, оголосивши, що Москва знає про спроби диверсій на газопроводах "Турецький потік" і "Блакитний потік" у Чорному морі, і занепокоєна, що ніхто не розслідує ці випадки.

"Атаці намагалися піддати військові кораблі, які патрулювали маршрут проходження газопроводу "Турецький потік" і газопроводу "Блакитний потік". ... Стали патрулювати ці ділянки Чорного моря, тому що є інформація, що їх теж намагаються підірвати, як підірвали "Північні потоки"", - розповів Лавров.

Лавров обурився тим, що на тлі заяв Москви "ніхто ніякого розслідування нормально не проводить".

Реклама:

Раніше про атаки на газопроводи "Турецький потік" і "Блакитний потік" заявив президент РФ Путін.

На пресконференції після переговорів із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом він поскаржився, що магістралі, якими йде газ до Туреччини, постійно атакують.

"Наші кораблі охороняють ці трубопровідні системи, а їх постійно атакують", - заявив Путін.

При цьому Москва навіть не намагається оформити ці заяви хоч якимись фактами.

Нагадуємо:

Росія запросила на 26 вересня засідання РБ ООН щодо підриву "Північних потоків". Про це 7 вересня повідомив перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський.

Це вже п'яте засідання щодо "Північних потоків", яке ініціює Росія в поточному році.

Так, 11 липня РФ ініціювала засідання Радбезу щодо підриву "Північних потоків".

27 червня за ініціативи РФ проводилися закриті консультації Радбезу ООН щодо підриву "Північних потоків".

27 березня було розглянуто проект резолюції Радбезу ООН щодо диверсії на "Північних потоках", який внесла РФ.

21 лютого за запитом РФ відбулося засідання Радбезу ООН щодо підривів "Північного потоку".