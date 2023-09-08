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Британські літаки захищають кораблі з українським зерном від нападу з боку РФ – ЗМІ

П'ятниця, 8 вересня 2023, 20:14 - Анастасія Дячкіна
 
getty images

Літаки королівських ВПС останніми тижнями –  після російських атак – захищають вантажні судна, що перевозять зерно з України.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Міністерство оборони Британії активізувало свою діяльність після того, як РФ почала атакувати зернову інфраструктуру в липні, після скасування "зернової угоди". 

"Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження і рекогностування для спостереження за діяльністю Росії в Чорному морі... У рамках цих операцій зі спостереження літаки ВПС Великої Британії здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати Росію від завдання незаконних ударів по цивільних судах", – цитує видання інформацію з Даунінг-стріт.

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Про це стало відомо після того, як уряд Великої Британії оголосив про проведення в листопаді міжнародного саміту з продовольчої безпеки, що покликаний з'ясувати "причини відсутності продовольчої безпеки та недоїдання".

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Нагадуємо

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Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Росія має припинити блокаду й обстріли українських портів, оскільки блокада експорту українського зерна ставить під загрозу голоду життя близько 250 млн осіб у країнах, що розвиваються.

зерно Росія Британія
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