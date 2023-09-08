Россия отправит в Турцию 1 миллион тонн зерна, которое после переработки доставят в Африку - СМИ
Россия отправит в Турцию 40 судов с зерном общим объемом 1 миллион тонн для переработки и последующей отправки в страны Африки
Об этом сообщает турецкое издание Sabah, передает Укринформ.
Соответствующие договоренности были достигнуты между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Сочи.
"Планируется транспортировать зерно из России судами емкостью 25 тыс тонн и осуществить перевозку в общей сложности 40 судами", - сообщает издание.
Суда могут начать загружать зерном в российских портах Туапсе и Новороссийск в ближайшие дни.
После того, как грузы прибудут в Турцию, зерно переработают на частных мукомольных предприятиях.
Прежде полученную муку планируют отправить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритреи и Центральноафриканской Республики. Приоритет будет предоставляться странам, у которых нет мощностей по переработке. Также рассматривается поставка муки в Чад, Ливию, Джибути, Йемен и Эфиопию.
Способствует финансированию проекта за счет грантов Катар.
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Напоминаем:
Россия в августе отгрузила на экспорт 7,7 миллионов тонн зерна – объем стал рекордным для этого месяца показателем за последние семь лет и на 32% превысил показатель августа прошлого года.
Россия украла около 6 миллионов тонн украинского зерна, собранного в прошлом году на временно оккупированных территориях.