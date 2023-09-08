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Россия отправит в Турцию 1 миллион тонн зерна, которое после переработки доставят в Африку - СМИ

Пятница, 8 сентября 2023, 17:15 - Анастасия Жарикова

Россия отправит в Турцию 40 судов с зерном общим объемом 1 миллион тонн для переработки и последующей отправки в страны Африки

Об этом сообщает турецкое издание Sabah, передает Укринформ.

Соответствующие договоренности были достигнуты между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Сочи.

"Планируется транспортировать зерно из России судами емкостью 25 тыс тонн и осуществить перевозку в общей сложности 40 судами", - сообщает издание.

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Суда могут начать загружать зерном в российских портах Туапсе и Новороссийск в ближайшие дни.

После того, как грузы прибудут в Турцию, зерно переработают на частных мукомольных предприятиях.

Прежде полученную муку планируют отправить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритреи и Центральноафриканской Республики. Приоритет будет предоставляться странам, у которых нет мощностей по переработке. Также рассматривается поставка муки в Чад, Ливию, Джибути, Йемен и Эфиопию.

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Способствует финансированию проекта за счет грантов Катар.

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Напоминаем:

Россия в августе отгрузила на экспорт 7,7 миллионов тонн зерна – объем стал рекордным для этого месяца показателем за последние семь лет и на 32% превысил показатель августа прошлого года.

Россия украла около 6 миллионов тонн украинского зерна, собранного в прошлом году на временно оккупированных территориях.

Россия Турция зепно Африка
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