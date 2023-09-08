ООН веде таємні переговори з РФ щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду

ООН веде таємні переговори з Російською Федерацією про укладання угоди, у рамках якої в обмін на відновлення зернової угоди терористичному режиму Володимира Путіна будуть скасовані наріжні санкції, запроваджені після широкомасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bild, який отримав у своє розпорядження секретний лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, датований 28 серпня.

"Секретний лист Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша показує, наскільки далеко ООН готова зайти, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним", - пише видання.

У листі Гутерреша, який Bild називає "вибуховим", пропонується "чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і Російською Федерацією", яка має "призвести до відновлення Чорноморської ініціативи".

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"Усі чотири пункти важливі, оскільки їх реалізація виконала б усі вимоги терористичного режиму Володимира Путіна та винагородила його бомбові атаки на українські цивільні цілі", - пише Bild.

Пропозиції Гутерреша виглядають наступним чином:

Російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT Реклама:

Зокрема, для обходу санкцій генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію підсанкційного російського банку під назвою "RSHB Capital SA".

Це дозволить підконтрольній Кремлю компанії "взяти на себе роль інтерфейсу та надавати технічні послуги для платіжних операцій, не граючи при цьому ролі банку, тому їй не потрібна банківська ліцензія згідно із законодавством Люксембургу".

"Простим текстом: Глава ООН хоче активувати фейковий банк, який обійде санкції ЄС проти російських банків", - пише Bild.

Мало того, щодо указаних намірів ООН має підтримку в особі ЄС.

Bild звернувся до Європейської комісії, яка відповідає за виконання санкцій. І представник ЄК підтвердив, що "ЄС висловив Росії через ООН свою відкритість для пошуку більш постійного, конструктивного рішення через призначену дочірню компанію Російського аграрного банку, що дозволяє здійснювати платежі SWIFT відповідно до санкцій ЄС щодо транзакцій сільськогосподарської продукції".

Постачальник фінансових послуг SWIFT також опосередковано підтвердив у відповідь на запит Bild: "Ми знаємо про дискусії на високому рівні, які зараз відбуваються навколо Чорноморської зернової ініціативи, і уважно стежимо за розвитком подій".

"Тому ООН і ЄС працюють над "законним" обходом санкцій щодо SWIFT для Російського сільськогосподарського банку, який потрапив під санкції", - пише видання.

ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак

У рамках цього пункту Гутерріш серйозно пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях.

Глава ООН, зокрема, пише: "Спільнофінансована ООН страхова компанія для російського експорту продовольства та добрив може запрацювати з Lloyd's протягом 4-6 тижнів".

Глава ООН пропонує не лише "страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив", але також страхування "каско та P&I".

Страхування "Каско" — це комплексне страхування від зовнішніх впливів на судна, що використовуються для транспортування. А "P&I" — це комплексне страхування відповідальності за збитки, завдані третім особам.

Гутерріш обіцяє російському міністру закордонних справ, що "Організація Об’єднаних Націй підтримуватиме страхування, щоб підкреслити важливість російського експорту для глобальної продовольчої безпеки та збільшити кількість учасників ринку з кінцевою метою зниження витрат на страхування для зменшення російських експортерів".

Bild спробувало звернутися до британського страховика суден "Lloyd’s". Але той відповів: "Без коментарів".

Росії мають повернути заморожені гроші

Під цим пунктом головний оонівець Гутерріш пропонує Лаврову допомогти режиму Путіна повернути активи в ЄС, які були заморожені санкціями.

Він пише: "Організація Об’єднаних Націй може продовжувати допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній з виробництва добрив у Європейському Союзі".

Як свого роду керівництво щодо ухилення від санкцій, глава ООН каже головному російському пропагандисту, що він повинен "надати список конкретних рахунків або активів" і що "російські компанії з виробництва добрив повинні звернутися до відповідних національних органів ЄС для відповідних винятків".

Гутерреш обіцяє: "Організація Об'єднаних Націй працюватиме з відповідними національними органами влади та органами ЄС на основі цих запитів".

Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо

І нарешті в останньому пункті Гутерріш пропонує "забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи".

Очільник ООН пише: "Організація Об’єднаних Націй готова вивчити подальші варіанти полегшення доступу російських кораблів до портів ЄС у контексті торгівлі сільськогосподарською продукцією, включаючи спрощені процедури видачі відповідних дозволів, у тому числі перед відправленням у російські порти".

З цією метою представники ООН Гутерріша вже "провели обговорення з Європейською комісією та вибраними портовими адміністраціями (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди)".

Bild запитав Міністерство закордонних справ у Берліні, чи ведеться зараз робота з ООН, щоб полегшити російським кораблям приземлення в німецьких портах.

На запитання Bild Комісія ЄС у Брюсселі багатозначно заявила, що санкції ЄС передбачають "цілеспрямовані винятки, щоб дозволити російським кораблям доступ до портів ЄС, якщо це необхідно для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, включаючи пшеницю та добрива. .

5 вересня Bild запитав офіс генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про скандальний лист до російського міністра закордонних справ.

Проте відповіді надано не було.

За інформацією Bild, керівництво Росії зараз уважно вивчає пропозиції ООН і поки не погодилося на них, оскільки в Кремлі вважають пропозиції "занадто гарними, щоб бути правдою" і сумніваються в "технічній здійсненності" оголошених послаблень.

В українських урядових колах кажуть, що пропозиції Гутерріша є "неймовірною образою" та "нагородою за агресивну поведінку Росії" з боку ООН.

За словами високопоставленого урядовця, український уряд "за жодних обставин" не повернеться до зернової угоди з Росією за цих умов, а також не відмовиться від свого "права за міжнародним правом" контролювати російські військово-морські кораблі та незаконно побудовані споруди, такі як Кримський міст, щоб продовжити наступ.