ООН ведет тайные переговоры с РФ об отмене всех основных санкций в обмен на зерновую сделку

ООН ведет тайные переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зерновой сделки террористическому режиму Владимира Путина будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bild, который получил в свое распоряжение секретное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, датированное 28 августа.

"Секретное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша показывает, насколько далеко ООН готова зайти, чтобы возобновить зерновую сделку с разжигателем войны Путиным", - пишет издание.

В письме Гутерреша, которое Bild называет "взрывным", предлагается "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и Российской Федерацией", которое должно "привести к восстановлению Черноморской инициативы".

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"Все четыре пункта важны, поскольку их реализация выполнила бы все требования террористического режима Владимира Путина и вознаградила его бомбовые атаки на украинские гражданские цели", - пишет Bild.

Предложения Гутерреша выглядят следующим образом:

Российскому государственному банку будет разрешено вернуться к SWIFT Реклама:

В частности, для обхода санкций генсек ООН предлагает использовать специально основанную дочернюю компанию подсанкционного российского банка под названием "RSHB Capital SA".

Это позволит подконтрольной Кремлю компании "взять на себя роль интерфейса и предоставлять технические услуги для платежных операций, не играя при этом роли банка, поэтому ей не нужна банковская лицензия согласно законодательству Люксембурга".

"Простым текстом: Глава ООН хочет активировать фейковый банк, который обойдет санкции ЕС против российских банков", - пишет Bild.

Мало того, в отношении указанных намерений ООН имеет поддержку в лице ЕС.

Bild обратился к Европейской комиссии, которая отвечает за выполнение санкций. И представитель ЕК подтвердил, что "ЕС выразил России через ООН свою открытость для поиска более постоянного, конструктивного решения через назначенную дочернюю компанию Российского аграрного банка, что позволяет осуществлять платежи SWIFT в соответствии с санкциями ЕС по транзакциям сельскохозяйственной продукции".

Поставщик финансовых услуг SWIFT также косвенно подтвердил в ответ на запрос Bild: "Мы знаем о дискуссиях на высоком уровне, которые сейчас происходят вокруг Черноморской зерновой инициативы, и внимательно следим за развитием событий".

"Поэтому ООН и ЕС работают над "законным" обходом санкций в отношении SWIFT для Российского сельскохозяйственного банка, который попал под санкции", - пишет издание.

ООН хочет застраховать российские корабли от украинских атак

В рамках этого пункта Гутерриш серьезно предлагает Лаврову застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях.

Глава ООН, в частности, пишет: "Совместно финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продовольствия и удобрений может заработать с Lloyd's в течение 4-6 недель".

Глава ООН предлагает не только "страхование грузов для российского экспорта продовольствия и удобрений", но также страхование "каско и P&I".

Страхование "Каско" - это комплексное страхование от внешних воздействий на суда, используемых для транспортировки. А "P&I" - это комплексное страхование ответственности за ущерб, нанесенный третьим лицам.

Гутерриш обещает российскому министру иностранных дел, что "Организация Объединенных Наций будет поддерживать страхование, чтобы подчеркнуть важность российского экспорта для глобальной продовольственной безопасности и увеличить количество участников рынка с конечной целью снижения расходов на страхование для уменьшения российских экспортеров".

Bild попыталось обратиться к британскому страховщику судов "Lloyd's". Но тот ответил: "Без комментариев".

России должны вернуть замороженные деньги

Под этим пунктом главный ооновец Гутерриш предлагает Лаврову помочь режиму Путина вернуть активы в ЕС, которые были заморожены санкциями.

Он пишет: "Организация Объединенных Наций может продолжать помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе".

Как своего рода руководство по уклонению от санкций, глава ООН говорит главному российскому пропагандисту, что он должен "предоставить список конкретных счетов или активов" и что "российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС для соответствующих исключений".

Гутерреш обещает: "Организация Объединенных Наций будет работать с соответствующими национальными органами власти и органами ЕС на основе этих запросов".

Восстановление разрешения российским кораблям причаливать к Германии и т.д.

И наконец в последнем пункте Гутерриш предлагает "обеспечить эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС через быстрые портовые разрешения".

Глава ООН пишет: "Организация Объединенных Наций готова изучить дальнейшие варианты облегчения доступа российских кораблей к портам ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры выдачи соответствующих разрешений, в том числе перед отправкой в российские порты".

С этой целью представители ООН Гутерриша уже "провели обсуждение с Европейской комиссией и выбранными портовыми администрациями (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды)".

Bild спросил Министерство иностранных дел в Берлине, ведется ли сейчас работа с ООН, чтобы облегчить российским кораблям приземление в немецких портах.

На вопрос Bild Комиссия ЕС в Брюсселе многозначительно заявила, что санкции ЕС предусматривают "целенаправленные исключения, чтобы позволить российским кораблям доступ к портам ЕС, если это необходимо для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, включая пшеницу и удобрения. .

5 сентября Bild спросил офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о скандальном письме к российскому министру иностранных дел.

Однако ответа не последовало.

По информации BILD, руководство России сейчас внимательно изучает предложения ООН и пока не согласилось на них, поскольку в Кремле считают предложения "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневаются в "технической осуществимости" объявленных послаблений.

В украинских правительственных кругах говорят, что предложения Гутерриша являются "невероятным оскорблением" и "наградой за агрессивное поведение России" со стороны ООН.

По словам высокопоставленного чиновника, украинское правительство "ни при каких обстоятельствах" не вернется к зерновой сделке с Россией на этих условиях, а также не откажется от своего "права по международному праву" контролировать российские военно-морские корабли и незаконно построенные сооружения, такие как Крымский мост, чтобы продолжить наступление.