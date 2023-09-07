Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна

Lloyd’s of London веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй щодо страхового покриття для поставок українського зерна, якщо вдасться досягти нової угоди щодо "зернового коридору" в Чорному морі.

Про це заявив генеральний директор компанії Джон Ніл агентству Reuters.

"Чи раді ми і чи можемо ми продовжувати надавати гарантії на випадок, якщо коридор може знову запрацювати і може бути відновлений? Відповідь – так… Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися", - сказав Ніл.

Він додав, що ці розмови включають можливість того, що страхове покриття, можливо, потрібно буде структурувати інакше, ніж раніше.

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Забезпечення страхування має вирішальне значення для вантажів, що вивозяться з України.

"За відсутності втручання ООН та дозволу ООН ми б не санкціонували страхування", - сказав Ніл.

За оцінками ринку Lloyd's, збитки від війни в Україні, за вирахуванням перестрахування, становлять 2 мільярди доларів.

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Нагадуємо:

Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи "зернового коридору" без Росії, оскільки немає жодних обмежень для суден, які проходять коридором по територіальних водах Румунії, Болгарії, а також Туреччини.

Росія відмовилась від участі в "зерновій угоді" 17 липня, перед тим саботувавши роботу коридору в Чорному морі протягом декількох місяців.