Заволодіння держземлями на 2 мільярди під Києвом: НАБУ і САП збільшили коло підозрюваних

НАБУ і САП 7 вересня збільшили до семи осіб коло підозрюваних у схемі заволодіння земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Їх дії призвели до заподіяння понад 1,8 млрд грн збитків державі.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про:

колишню начальницю відділу у Фастівському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області;

колишню начальницю Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та Ірпені ГУ Держгеокадастру у Київській області.

"За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області.

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Для цього він залучив інших співучасників, які, серед іншого, підшукували учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки*. Детективи і прокурори встановили два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу міста Києва", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ нагадали, що у серпні викрили 5 осіб - учасників організованої групи та повідомили їм про підозру.

Серед підозрюваних - ексзаступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою" (організатор схеми); два експосадовці ГУ Держгеокадастру в Київській області (виконавці злочину, один із них наразі є керівником одного з ЦОВВ); двоє фізичних осіб, пов’язаних із екскерівництвом Держгеокадастру (пособники злочину).

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Економічна правда