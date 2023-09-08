Завладение госземлями на 2 миллиарда под Киевом: НАБУ и САП увеличили круг подозреваемых

НАБУ и САП 7 сентября увеличили до семи человек круг подозреваемых в схеме завладения земельными участками под Киевом площадью более 1200 га. Их действия привели к причинению более 1,8 млрд грн убытков государству.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о:

бывшей начальнице отдела в Фастовском районе ГУ Госгеокадастра в Киевской области;

бывшей начальнице Горрайонного управления в Киево-Святошинском районе и Ирпене ГУ Госгеокадастра в Киевской области.

"По данным следствия, в 2018-2019 годах организатор преступления, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с высокопоставленными чиновниками в различных сферах, разработал схему завладения сельскохозяйственными землями, которые находились в постоянном пользовании государственных предприятий на территории Киевской области.

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Для этого он привлек других соучастников, которые, среди прочего, подыскивали участников АТО, имеющих право на бесплатное получение земельного участка*. Детективы и прокуроры установили два эпизода преступной деятельности - завладение почти 920 га государственной земли в Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица" вблизи города Киева", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что в августе разоблачили 5 человек - участников организованной группы и сообщили им о подозрении.

Среди подозреваемых - экс-заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" (организатор схемы); два экс-чиновника ГУ Госгеокадастра в Киевской области (исполнители преступления, один из них сейчас является руководителем одного из ЦОИВ); двое физических лиц, связанных с экс-руководством Госгеокадастра (пособники преступления).

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Экономическая правда