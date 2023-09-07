НАБУ підозрює Коломойського у заволодінні 9,2 мільярда Приватбанку

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Детективи НАБУ за погодження САП 7 вересня повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

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Далі частину суми у понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юросіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", – зазначили в НАБУ.

Крім колишнього власника банку у справі підозрюються:

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колишній голова правління Приватбанку;

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку (одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з банком);

заступник голови правління Приватбанку – директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку;

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку.

Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником пов’язаної з Приватбанком компанії-нерезидентазатримали.

У НАБУ додали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". За трьома попередніми епізодами напередодні обвинувальний акт скерували до суду.

Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи, але з осені 2019 року справа перейшла до детективів НАБУ.

У відомстві зазначають, що загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

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Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про розкрадання 8,4 мільярдів гривень "Приватбанку".

Вищий антикорупційний суд в апеляції залишив в силі заочний арешт ексочільнику Приватбанку Олександру Дубілету. Його підозрюють у розтраті коштів Приватбанку незадовго до його націоналізації. Йдеться про два епізоди: розтрати 137 млн грн та 8 млрд грн.

За першим, слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, банк на підставі неправдивих документів виплатив власним коштом понад 136,89 млн гривень на користь пов’язаної компанії "Інгосстрах".

Крім того, напередодні націоналізації топпосадовці прийняли рішення про незаконне списання боргів іноземних компаній Louis Dreyfus Company Suisse S.A. та Quadra Commodities S.A. перед банком, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD. Збитки за цим епізодом перевищують 8,2 млрд грн.

За першим епізодом Дубілету повідомили про підозру у лютому 2021 року, а згодом, у березні – за другим. Крім нього, підозри отримали й інші колишні топпосадовці Приватбанку.

У липні минулого року правоохоронці встановили нові факти розкрадання коштів Приватбанку перед його націоналізацією на суму 85 млн грн і повідомили про три нові підозри, зокрема – ексочільнику банку Олександру Дубілету.