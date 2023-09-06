Справа Приватбанку: НАБУ та САП завершили слідство про розкрадання екстопменеджентом 8,4 мільярдів

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про розкрадання 8,4 мільярдів гривень "Приватбанку".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ "ПриватБанк", колишній голова правління банку розпорядився переказати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

Правоохоронці констатують, що в результаті операції банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

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Для прикриття фактичної розтрати коштів банку і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юрособи.

"Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям", - додають в НАБУ.

Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним у грудні 2016 року на підставі неправдивих документів виплатили коштами банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.

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Кошти отримали декількома траншами дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Згодом гроші було виведено за кордон з метою легалізації.

Серед обвинувачених: ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександр Дубілет, його перший заступник, заступник, колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту, колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій та керівниця департаменту операційного напрямку банку.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд в апеляції залишив в силі заочний арешт ексочільнику Приватбанку Олександру Дубілету. Його підозрюють у розтраті коштів Приватбанку незадовго до його націоналізації. Йдеться про два епізоди: розтрати 137 млн грн та 8 млрд грн.

За першим, слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, банк на підставі неправдивих документів виплатив власним коштом понад 136,89 млн гривень на користь пов’язаної компанії "Інгосстрах".

Крім того, напередодні націоналізації топпосадовці прийняли рішення про незаконне списання боргів іноземних компаній Louis Dreyfus Company Suisse S.A. та Quadra Commodities S.A. перед банком, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD. Збитки за цим епізодом перевищують 8,2 млрд грн.

За першим епізодом Дубілету повідомили про підозру у лютому 2021 року, а згодом, у березні – за другим. Крім нього, підозри отримали й інші колишні топпосадовці Приватбанку.

У липні минулого року правоохоронці встановили нові факти розкрадання коштів Приватбанку перед його націоналізацією на суму 85 млн грн і повідомили про три нові підозри, зокрема – ексочільнику банку Олександру Дубілету.