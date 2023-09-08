Держенергонагляд: 5,5 тисячі об’єктів теплоенергетики готові до опалювального сезону

Держенергонагляд у рамках масштабної підготовки до опалювального періоду 2023/2024 підтвердив готовність до роботи 5 569 об’єктів у сфері теплопостачання: 422 джерел теплової енергії та 5 147 теплових господарств споживачів теплової енергії.

Про це повідомляє пресслужба Держенергонагляду.

Зазначається, що у рамках підготовка до опалювального періоду 2023/2024 років Держенергонагляд проводить оцінку готовності енергетичних господарств у сфері теплопостачання до роботи в холодну пору року.

Так, фахівці Держенергонагляду беруть участь в роботі комісій з перевірки готовності теплових господарств до роботи в ОП за зверненнями суб’єктів відносин у сфері теплопостачання.

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За результатами роботи комісій, представниками територіальних органів відомства підтверджено стан готовності 5 569 об’єктам у сфері теплопостачання: 422 джерелам теплової енергії та 5 147 тепловим господарствам споживачів теплової енергії.

Крім того, було оглянуто 2 224 енергетичних об'єкти: 329 джерел теплової енергії з приєднаними до них тепловими мережами та 1 895 систем теплоспоживання споживачів. За результатами моніторингу зафіксовано 4 тисячі зауважень щодо порушень вимог норм і правил у сфері теплопостачання.

"Керівникам закладів та установ були надані рекомендації з можливими технічними рішеннями. На сьогодні суб’єктами господарювання усунуто 557 зауважень. Зі свого боку Держенергонагляд тримає на контролі стан усунення зауважень", – йдеться в повідомленні.

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Також за результатами інспекції, наразі теплогенеруючі, теплотранспортуючі, теплопостачальні організації провели гідравлічні випробування на 8,9 тис. км теплових мереж. Водночас за інформацією споживачів теплової енергії (закладів охорони здоров’я, освіти та дошкільної освіти) проведено гідропневматичне промивання систем опалення на 3 526 об’єктах і гідравлічне випробування систем опалення на щільність та міцність на 3 644 об’єктах.

Додається, що на виконання доручення Міністерства енергетики України, Держенергонагляд здійснює моніторинг об'єктів у сфері теплопостачання, пошкоджених унаслідок бойових дій.

На кінець серпня поточного року фахівцями Держенергонагляду зафіксовано 1153 пошкоджень об’єктів у сфері теплопостачання.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стан готовності країни до опалювального сезону становить майже 60%.