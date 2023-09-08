Госэнергонадзор: 5,5 тысячи объектов теплоэнергетики готовы к отопительному сезону

Госэнергонадзор в рамках масштабной подготовки к отопительному периоду 2023/2024 подтвердил готовность к работе 5 569 объектов в сфере теплоснабжения: 422 источников тепловой энергии и 5 147 тепловых хозяйств потребителей тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергонадзора.

Отмечается, что в рамках подготовки к отопительному периоду 2023/2024 годов Госэнергонадзор проводит оценку готовности энергетических хозяйств в сфере теплоснабжения к работе в холодное время года.

Так, специалисты Госэнергонадзора участвуют в работе комиссий по проверке готовности тепловых хозяйств к работе в ОП по обращениям субъектов отношений в сфере теплоснабжения.

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По результатам работы комиссий, представителями территориальных органов ведомства подтверждено состояние готовности 5 569 объектам в сфере теплоснабжения: 422 источникам тепловой энергии и 5 147 тепловым хозяйствам потребителей тепловой энергии.

Кроме того, было осмотрено 2 224 энергетических объекта: 329 источников тепловой энергии с присоединенными к ним тепловыми сетями и 1 895 систем теплопотребления потребителей. По результатам мониторинга зафиксировано 4 тысячи замечаний о нарушениях требований норм и правил в сфере теплоснабжения.

"Руководителям учреждений были даны рекомендации с возможными техническими решениями. На сегодня субъектами хозяйствования устранено 557 замечаний. Со своей стороны Госэнергонадзор держит на контроле состояние устранения замечаний", - говорится в сообщении.

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Также по результатам инспекции, сейчас теплогенерирующие, теплотранспортирующие, теплоснабжающие организации провели гидравлические испытания на 8,9 тыс. км тепловых сетей. В то же время по информации потребителей тепловой энергии (учреждений здравоохранения, образования и дошкольного образования) проведено гидропневматическое промывание систем отопления на 3 526 объектах и гидравлическое испытание систем отопления на плотность и прочность на 3 644 объектах.

Добавляется, что во исполнение поручения Министерства энергетики Украины, Госэнергонадзор осуществляет мониторинг объектов в сфере теплоснабжения, поврежденных в результате боевых действий.

На конец августа текущего года специалистами Госэнергонадзора зафиксировано 1153 повреждений объектов в сфере теплоснабжения.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что состояние готовности страны к отопительному сезону составляет почти 60%.