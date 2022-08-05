Прем’єр оцінив готовність України до опалювального сезону в 60%

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стан готовності країни до опалювального сезону становить майже 60%.

Про це він повідомив на засіданні уряду.

Робота з підготовки ведеться щоденно, запевняє глава уряду. Стан готовності будинків до зими – 56%, мереж – 57%, а об’єктів теплопостачання – 58%.

Також створюється додатковий запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури під час опалювального сезону. На нього уряд виділив 1,4 млрд гривень.

На сьогодні вже 141 об’єкт теплопостачання вже відремонтовано, а дві ТЕЦ, що були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Нагадаємо:

4 ТЕЦ в Україні суттєво зруйновані, 5 пошкоджені - в цілому до опалювального сезону треба відновити 331 об'єкт критичної інфраструктури, що забезпечує теплопостачання і гаряче водопостачання.

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