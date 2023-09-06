У найбільшого теплопостачальника столиці йдуть обшуки через висновки Держаудитслужби

6 вересня, у приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" відбуваються обшуки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Підставою для обшуків стали висновки ревізії Державної аудиторської служби. Серед іншого держаудитори звинувачують "Київтеплоенерго" в тому, що, отримавши в середині 2018 року в управління теплові мережі після "Київенерго", підприємство не здійснило заміни всіх мереж.

Також у звіті аудитори пропонують "Київтеплоенерго" перетворити спортивний зал на одній із ТЕЦ (збудований ще разом зі станцією для працівників) на аналог закладу із мережі фітнес-клубів із вільним доступом для всіх охочих. Представники Держаудитслужби мотивують це можливістю отримання прибутку.

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Водночас у КМДА зазначили, що на початку 2023 року вже подали до суду на Держаудитслужбу через порушення під час здійснення аудиту, необґрунтованість висновків і формальний підхід.

"Відповідне провадження розпочато в Київському окружному адміністративному суді. Комунальне підприємство вважає висновки аудиторів необґрунтованими, бо в їх основі – не аналіз документації чи фактичної роботи, а суб’єктивні документально не підтверджені оцінки, взяті переважно з медіаджерел", - зазначено у повідомленні.

"Крім того, Держаудитслужба свідомо позбавила КП "Київтеплоенерго" можливості надати фахові пояснення та коментарі, чим грубо порушила порядок проведення державного фінансового контролю", - додали в КМДА.

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Наголошується, що фахівці Держаудитслужби під час підготовки звіту порушили регламент перевірки. Крім того, аудитори склали акт ревізії підприємства, хоча ревізія є окремим видом перевірки, потребує окремої процедури й проведена не була.

"Висновок аудиту є вкрай необґрунтованим, містить низку суб’єктивних та упереджених оцінок", - підкреслюють у КМДА.

Нагадуємо:

Серія обшуків в "Київтеплоенерго" розпочалася у 2021 році.

Зокрема, у травні обшуки проходили в межах кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт.

У жовтні - у межах кримінального провадження за підозрою в присвоєнні майна, службовому підробленні та службовій недбалості.

В цілому правоохоронними органами на підприємстві вже проведено понад 16 перевірок та обшуків.

"Київтеплоенерго" забезпечує теплом більшу частину мешканців столиці.