Нафта дешевшає через невизначеність щодо економічних перспектив Китаю

Reuters

Ціни на нафту знизилися в четвер, оскільки занепокоєння з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначеність економічних перспектив Китаю переважили очікування більш жорстких поставок в результаті тривалого скорочення видобутку в Саудівській Аравії і РФ.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 24 центи до 90,36 доларів за барель до 04:12 за Гринвічем після 9 сесій зростання. Ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) впали на 29 центів до 87,25 доларів після семи сесій зростання.

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Причини

Обидва бенчмарка підскочили на початку тижня після того, як Саудівська Аравія і Росія, два найбільших світових експортери нафти, продовжили добровільне скорочення поставок до кінця року. Це було зроблено на додаток до квітневих скорочень, про які домовилися кілька виробників ОПЕК+, що триватимуть до кінця 2024 року.

"Наразі нам дійсно важко побачити будь-які негативні фактори через обмеження пропозиції. Однак ми повинні враховувати можливі ризики попиту, наприклад, у четвертому кварталі ринок може сповільнитися в непіковий сезон споживання нафти після завершення літнього попиту", - сказав аналітик CMC Markets з Шанхаю Леон Лі.

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А дані з Китаю, де загальний експорт впав на 8,8% в серпні в річному обчисленні, а імпорт скоротився на 7,3%, але при цьому імпорт сирої нафти зріс на 30,9% в річному вимірі, також вплинули на ціни.

За словами Лі, слабкість китайських даних сповільнюється: торгові дані демонструють повільніше падіння порівняно з ринковими опитуваннями, а китайський уряд також запровадив низку політичних стимулів на фінансовому ринку та ринку нерухомості.

Однак зараз ще занадто рано судити про темпи відновлення попиту в Китаї, хоча очікується, що вони будуть кращими, ніж у липні, додав він.

Занепокоєння щодо зростання видобутку нафти в Ірані та Венесуелі, яке може частково компенсувати скорочення видобутку в Саудівській Аравії та Росії, також стримувало ринок.

Економічна правда