Нафта дешевшає через невизначеність щодо економічних перспектив Китаю
Ціни на нафту знизилися в четвер, оскільки занепокоєння з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначеність економічних перспектив Китаю переважили очікування більш жорстких поставок в результаті тривалого скорочення видобутку в Саудівській Аравії і РФ.
Про це пише Reuters.
Як змінились ціни
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 24 центи до 90,36 доларів за барель до 04:12 за Гринвічем після 9 сесій зростання. Ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) впали на 29 центів до 87,25 доларів після семи сесій зростання.
Причини
Обидва бенчмарка підскочили на початку тижня після того, як Саудівська Аравія і Росія, два найбільших світових експортери нафти, продовжили добровільне скорочення поставок до кінця року. Це було зроблено на додаток до квітневих скорочень, про які домовилися кілька виробників ОПЕК+, що триватимуть до кінця 2024 року.
"Наразі нам дійсно важко побачити будь-які негативні фактори через обмеження пропозиції. Однак ми повинні враховувати можливі ризики попиту, наприклад, у четвертому кварталі ринок може сповільнитися в непіковий сезон споживання нафти після завершення літнього попиту", - сказав аналітик CMC Markets з Шанхаю Леон Лі.
А дані з Китаю, де загальний експорт впав на 8,8% в серпні в річному обчисленні, а імпорт скоротився на 7,3%, але при цьому імпорт сирої нафти зріс на 30,9% в річному вимірі, також вплинули на ціни.
За словами Лі, слабкість китайських даних сповільнюється: торгові дані демонструють повільніше падіння порівняно з ринковими опитуваннями, а китайський уряд також запровадив низку політичних стимулів на фінансовому ринку та ринку нерухомості.
Однак зараз ще занадто рано судити про темпи відновлення попиту в Китаї, хоча очікується, що вони будуть кращими, ніж у липні, додав він.
Занепокоєння щодо зростання видобутку нафти в Ірані та Венесуелі, яке може частково компенсувати скорочення видобутку в Саудівській Аравії та Росії, також стримувало ринок.
Економічна правда