Саудівська Аравія та РФ скорочуватимуть видобуток та експорт нафти до кінця року: ціни одразу зросли

Саудівська Аравія заявила про продовження добровільного скорочення видобутку нафти до 1 мільйона барелів на день до кінця року.

Про це повідомило державне агентство королівства SPA з посиланням на офіційне джерело в міністерстві енергетики, передає Reuters.

Так, фактичний рівень нафтовиробництва в Саудівській Аравії до кінця поточного року очікується на рівні 9 млн б/д.

Добровільне рішення про скорочення видобутку нафти переглядатиметься щомісяця з можливістю скорочення або збільшення виробництва.

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Крім цього, добровільне скорочення експорту нафти на 300 тисяч барелів на добу до кінця року продовжить Росія, заявив віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак.

В російському уряді пояснюють, що скорочення експорту нафти необхідно "для підтримки стабільності та балансу" на нафтових ринках.

Добровільні скорочення Росії також будуть переглядатися щомісяця, "щоб розглянути можливість поглиблення скорочення або збільшення виробництва в залежності від ситуації на світовому ринку".

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Як відреагували ціни

Після заяв Саудівської Аравії та Росії, листопадовий ф’ючерс на нафту марки Brent виріс на 1,44 долара, або приблизно на 1,6%, до 90,44 долара за барель до 13:34 за Гринвічем.

Ціна на Brent перевищила рівень 90 доларів вперше з листопада минулого року.

Тим часом жовтневі ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,85 долара, або приблизно на 2%, до 87,4 долара.