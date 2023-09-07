Нефть дешевеет из-за неопределенности относительно экономических перспектив Китая

reuters

Цены на нефть снизились в четверг, поскольку беспокойство по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенность экономических перспектив Китая перевесили ожидания более жестких поставок в результате длительного сокращения добычи в Саудовской Аравии и РФ.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 24 цента до 90,36 долларов за баррель к 04:12 по Гринвичу после 9 сессий роста. Фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) упали на 29 центов до 87,25 долларов после семи сессий роста.

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Причины

Оба бенчмарка подскочили в начале недели после того, как Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших мировых экспортера нефти, продлили добровольное сокращение поставок до конца года. Это было сделано в дополнение к апрельским сокращениям, о которых договорились несколько производителей ОПЕК+, которые продлятся до конца 2024 года.

"Сейчас нам действительно трудно увидеть какие-либо негативные факторы из-за ограничения предложения. Однако мы должны учитывать возможные риски спроса, например, в четвертом квартале рынок может замедлиться в непиковый сезон потребления нефти после завершения летнего спроса", - сказал аналитик CMC Markets из Шанхая Леон Ли.

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А данные из Китая, где общий экспорт упал на 8,8% в августе в годовом исчислении, а импорт сократился на 7,3%, но при этом импорт сырой нефти вырос на 30,9% в годовом измерении, также повлияли на цены.

По словам Ли, слабость китайских данных замедляется: торговые данные демонстрируют более медленное падение по сравнению с рыночными опросами, а китайское правительство также ввело ряд политических стимулов на финансовом рынке и рынке недвижимости.

Однако сейчас еще слишком рано судить о темпах восстановления спроса в Китае, хотя ожидается, что они будут лучше, чем в июле, добавил он.

Беспокойство относительно роста добычи нефти в Иране и Венесуэле, которое может частично компенсировать сокращение добычи в Саудовской Аравии и России, также сдерживало рынок.

Экономическая правда