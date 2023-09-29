Швейцарія доєдналась до липневих санкцій ЄС проти постачання іранських дронів до Росії

Федеральна рада Швейцарії у п’ятницю ухвалила рішення приєднатись до пакета санкцій Європейського Союзу від 20 липня, спрямованого проти постачання іранських безпілотників Росії для здійснення агресії проти України.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Швейцарська Федеральна рада обґрунтувала рішення долучитись до санкцій ЄС тим, що Іран продовжує підтримку військової агресії Росії проти України, що суперечить міжнародному праву, а Москва й далі використовує дрони іранського виробництва.

Санкції забороняють продаж, постачання, експорт і транзит компонентів, що використовуються для виробництва безпілотників, а також цільові обмеження й заборону на в’їзд для осіб, пов'язаних з іранською програмою дронів.

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Швейцарія ухвалює санкційні списки ЄС щодо постачання іранських дронів до Росії з осені 2022 року, востаннє це відбулось 16 серпня.

Нагадаємо, 20 липня Рада ЄС схвалила новий санкційний режим проти Ірану, який забороняє експорт із країн ЄС компонентів, що використовуються у створенні й виробництві безпілотних літальних апаратів, а також вводить обмеження на поїздки та заморожування активів стосовно іранців, відповідальних за іранську програму безпілотників.

Захід регулярно запроваджує санкції проти компаній, які вважає причетними до програми виробництва дронів в Ірані та їхнього постачання Росії.

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Лише цього тижня США оголосили про дев’ятий раунд санкцій у межах зусиль із протидії іранській програмі БПЛА, у межах якої викрили мережу компаній в Ірані, Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Європейська правда