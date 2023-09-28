Виробництво зброї в РФ та Ірані: попередження отримали Туреччина, Індія та ще кілька країн

Брюссель попередив про можливу заборону щодо продажу певних товарів до Туреччини, Індії та ще чотирьох країн, звідки Іран та Росія постачають деталі для безпілотників та іншої зброї, що вражає українські міста.

Про це пише The Guardian.

Коментар Європейської комісії з'явився після опублікування The Guardian 47-сторінкового документа, в якому український уряд детально описав використання західних технологій.

В українському документі, який був представлений урядам G7 у серпні, стверджується, що за попередні три місяці було здійснено 600 атак по містах України з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що містять західні технології.

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Митна інформація свідчить, що "майже весь імпорт до Ірану походить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки".

П'ять європейських компаній, серед яких навіть польська дочірня компанія британської транснаціональної компанії, були названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів.

Серед предметів європейського виробництва, знайдених у безпілотниках Shahed-131 та 136, які використовуються Росією в Україні, були паливні насоси, транзистори, схеми керування живленням та мікропроцесори.

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При цьому, немає жодних підтверджень, що це були правопорушення з боку західних компаній, чия продукція була ідентифікована.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і в основному використовує наявні комерційні компоненти, поставки яких погано або взагалі не контролюються", - йдеться в документі.

В Європейській комісії вважають, що виявлені факти свідчать про те, що санкції ЄС створюють "значний тиск". Але необхідні додаткові зусилля, щоби санкції якомога повніше досягли своєї мети.

Наразі ЄК намагається працювати через дипломатичні зусилля.

"Посланник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван тісно співпрацює з юрисдикціями третіх країн, щоб гарантувати, що наші санкції не будуть обійдені", - розповіли виданню в Європейській комісії.

Якщо ж дипломатичні зусилля виявляться недостатніми, або не буде готовності до співпраці, єдиним варіантом, що залишиться, буде припинення експорту до цих третіх країн дуже специфічних товарів.

"Цей інструмент дозволив би ЄС заборонити експорт цих товарів до країн, які використовуються для обходу наших санкцій, а також заборонити надання супутніх послуг", - наголошує The Guardian.

Нагадуємо:

США цього тижня наклали обмеження на низку компаній з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами. Деякі з них раніше фігурували в журналістському розслідуванні про компоненти для російських безпілотників "Орлан-10".

Перед тим Штати оголосили санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.