Україна після 12-річної перерви стала членом Ради керуючих МАГАТЕ

28 вересня на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ Україну обрали членом Ради керуючих Агентства.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

До складу Ради входять 35 країн, зокрема Канада, США, Франція, Німеччина. Цьогоріч до них приєдналася й Україна.

Також у відомстві нагадали, що раніше Україна вже обиралася до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Востаннє - понад 10 років тому, а саме протягом 2009 - 2011 років.

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Також заявку кандидата до Ради керуючих МАГАТЕ Україна подала у 2018 році, однак не була обрана - бракувало голосів. Цього разу рішення щодо членства України у керівному органі агентства було ухвалене 79 голосами.

"Ми вдячні усім країнам, які підтримали рішення про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ. Війна Росії проти України та окупація ворогом нашої найбільшої атомної станції поставила під сумнів як можливість забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, так і розвиток атомної галузі загалом. Адже будь-який інцидент на АЕС нівелюватиме усі цивілізаційні напрацювання щодо мирного атома", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має повернутися до дотримання 7 стовпів забезпечення ядерної безпеки. Та висловив сподівання, що спільними зусиллями можна буде змусити росіян припинити ядерний шантаж усього світу.

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Рада керуючих МАГАТЕ є одним із двох керівних органів агентства поряд із щорічною Генеральною конференцією МАГАТЕ.

Вона розглядає заяви про прийом у члени агентства, затверджує угоди про гарантії, публікує норми безпеки МАГАТЕ та призначає генерального директора агентства, якого затверджує Генеральна конференція.

Нагадуємо:

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у понеділок оголосив про виділення додаткового 1 мільйона євро на фінансування роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.

Співпраця між Україною та МАГАТЕ в питанні ядерної безпеки почалась у березні 2022 року. З лютого цього року організація встановила постійну присутність на всіх українських АЕС.