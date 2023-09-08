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На Хмельницькій АЕС пройшла ротація експертів МАГАТЕ

П'ятниця, 8 вересня 2023, 11:02 - Олексій Павлиш
 
фото: енергоатом

В "Енергоатомі" заявили, що на Хмельницькій АЕС відбулась ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) - це вже 12-та ротація постійної місії агентства.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зазначається, що двоє представників МАГАТЕ працюватимуть на станції протягом трьох місяців.

"Упродовж цього часу вони здійснюватимуть обходи й огляди приміщень і обладнання та проводитимуть інтерв’ю з персоналом", - йдеться у повідомленні.

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В "Енергоатомі" нагадали, що експерти МАГАТЕ працюють на всіх діючих українських атомних станціях у відповідь на офіційний запит уряду України. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС постійна місія агентства з'явилась у вересні 2022 року.

Економічна правда

Енергоатом АЕС атомна енергетика МАГАТЕ
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