Украина после 12-летнего перерыва стала членом Совета управляющих МАГАТЭ
28 сентября на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Украину избрали членом Совета управляющих Агентства.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В состав Совета входят 35 стран, в том числе Канада, США, Франция, Германия. В этом году к ним присоединилась и Украина.
Также в ведомстве напомнили, что ранее Украина уже избиралась в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Последний раз - более 10 лет назад, а именно в течение 2009 - 2011 годов.
Также заявку кандидата в Совет управляющих МАГАТЭ Украина подала в 2018 году, однако не была избрана - не хватало голосов. В этот раз решение о членстве Украины в руководящем органе агентства было принято 79 голосами.
"Мы благодарны всем странам, которые поддержали решение о членстве Украины в Совете управляющих МАГАТЭ. Война России против Украины и оккупация врагом нашей крупнейшей атомной станции поставила под вопрос как возможность обеспечения ядерной и радиационной безопасности, так и развитие атомной отрасли в целом. Ведь любой инцидент на АЭС будет нивелировать все цивилизационные наработки мирного атома", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Он подчеркнул, что международное сообщество должно вернуться к соблюдению 7 столбов обеспечения ядерной безопасности. Но он выразил надежду, что совместными усилиями можно будет заставить россиян прекратить ядерный шантаж всего мира.
Совет управляющих МАГАТЭ является одним из двух руководящих органов агентства наряду с ежегодной Генеральной конференцией МАГАТЭ.
Она рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях, публикует нормы безопасности МАГАТЭ и назначает генерального директора агентства, утверждаемого Генеральной конференции.
Напоминаем:
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник объявил о выделении дополнительного 1 миллиона евро на финансирование работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине.
Сотрудничество между Украиной и МАГАТЭ в вопросе ядерной безопасности началось в марте 2022 года. С февраля этого года организация установила постоянное присутствие всех украинских АЭС.