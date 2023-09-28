Украина после 12-летнего перерыва стала членом Совета управляющих МАГАТЭ

28 сентября на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Украину избрали членом Совета управляющих Агентства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В состав Совета входят 35 стран, в том числе Канада, США, Франция, Германия. В этом году к ним присоединилась и Украина.

Также в ведомстве напомнили, что ранее Украина уже избиралась в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Последний раз - более 10 лет назад, а именно в течение 2009 - 2011 годов.

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Также заявку кандидата в Совет управляющих МАГАТЭ Украина подала в 2018 году, однако не была избрана - не хватало голосов. В этот раз решение о членстве Украины в руководящем органе агентства было принято 79 голосами.

"Мы благодарны всем странам, которые поддержали решение о членстве Украины в Совете управляющих МАГАТЭ. Война России против Украины и оккупация врагом нашей крупнейшей атомной станции поставила под вопрос как возможность обеспечения ядерной и радиационной безопасности, так и развитие атомной отрасли в целом. Ведь любой инцидент на АЭС будет нивелировать все цивилизационные наработки мирного атома", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно вернуться к соблюдению 7 столбов обеспечения ядерной безопасности. Но он выразил надежду, что совместными усилиями можно будет заставить россиян прекратить ядерный шантаж всего мира.

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Совет управляющих МАГАТЭ является одним из двух руководящих органов агентства наряду с ежегодной Генеральной конференцией МАГАТЭ.

Она рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях, публикует нормы безопасности МАГАТЭ и назначает генерального директора агентства, утверждаемого Генеральной конференции.

Напоминаем:

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник объявил о выделении дополнительного 1 миллиона евро на финансирование работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине.

Сотрудничество между Украиной и МАГАТЭ в вопросе ядерной безопасности началось в марте 2022 года. С февраля этого года организация установила постоянное присутствие всех украинских АЭС.