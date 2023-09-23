Всі розділи
Укр / Рус

На ЗАЕС завершили буріння свердловин з водою для охолодження реакторів

Субота, 23 вересня 2023, 13:45 - Ігор Пилипів

На Запорізькій АЕС завершили буріння свердловин із водою для охолодження зупинених реакторів.

Про це повідомляє  МАГАТЕ.

За словами директора МАГАТЕ, на ЗАЕС завершено буріння десяти свердловин для підземних вод, які мають охолоджувати зупинені реактори станції після руйнування Каховської ГЕС в червні.

"Понад 200 кубометрів води тепер можна буде подавати до ставків, які охолоджують шість реакторів ЗАЕС та відпрацьоване ядерне паливо", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

У МАГАТЕ також поінформували, що на майданчику планують пробурити ще одну свердловину. Додаткова свердловина забезпечить приблизно 250 кубометрів води на годину для підтримання охолодження реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива в нинішньому зупиненому стані. 

Зазначається, що ставок-охолоджувач ЗАЕС залишається неушкодженим, містить великий об'єм води, який також може забезпечити охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців.

Крім того, під час обходу ЗАЕС експертами МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 і 6, де побачили, що енергоблоки №2 і 5 залишаються в стані "холодного" зупинення, а енергоблок №6 - в стані "гарячого" зупинення. 

Реклама:

Також у МАГАТЕ занепокоєні укомплектованістю станції персоналом, оскільки з початку великої війни ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління.

Нагадаємо:

Правоохоронні органи та незалежні дослідники, включаючи міжнародних журналістів, зібрали численні свідчення про катування та нелюдське поводження, скоєні російськими окупаційними силами з відома "Росатому" під час окупації Запорізької АЕС та міста-супутника станції Енергодара.

МАГАТЕ АЕС Каховська ГЕС
Реклама:
Подкаст
Матеріали за темою
На Хмельницькій АЕС пройшла ротація експертів МАГАТЕ 8 вересня 2023, 11:02
Експерти МАГАТЕ повідомили про вибухи та стрільбу неподалік ЗАЕС 23 серпня 2023, 10:48
МАГАТЕ обіцяє простежити за окупантами під час переведення в гарячий режим шостого блоку ЗАЕС 11 серпня 2023, 20:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті