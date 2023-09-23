На ЗАЕС завершили буріння свердловин з водою для охолодження реакторів

На Запорізькій АЕС завершили буріння свердловин із водою для охолодження зупинених реакторів.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

За словами директора МАГАТЕ, на ЗАЕС завершено буріння десяти свердловин для підземних вод, які мають охолоджувати зупинені реактори станції після руйнування Каховської ГЕС в червні.

"Понад 200 кубометрів води тепер можна буде подавати до ставків, які охолоджують шість реакторів ЗАЕС та відпрацьоване ядерне паливо", – йдеться в повідомленні.

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У МАГАТЕ також поінформували, що на майданчику планують пробурити ще одну свердловину. Додаткова свердловина забезпечить приблизно 250 кубометрів води на годину для підтримання охолодження реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива в нинішньому зупиненому стані.

Зазначається, що ставок-охолоджувач ЗАЕС залишається неушкодженим, містить великий об'єм води, який також може забезпечити охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців.

Крім того, під час обходу ЗАЕС експертами МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 і 6, де побачили, що енергоблоки №2 і 5 залишаються в стані "холодного" зупинення, а енергоблок №6 - в стані "гарячого" зупинення.

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Також у МАГАТЕ занепокоєні укомплектованістю станції персоналом, оскільки з початку великої війни ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління.

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Правоохоронні органи та незалежні дослідники, включаючи міжнародних журналістів, зібрали численні свідчення про катування та нелюдське поводження, скоєні російськими окупаційними силами з відома "Росатому" під час окупації Запорізької АЕС та міста-супутника станції Енергодара.