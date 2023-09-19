У РФ проаналізували наявність товарів у магазинах після введених санкцій

Російські ритейлери майже відновили асортимент товарів у магазинах після запроваджених санкцій, проте дві третини товарів - зовсім інші і не завжди задовольняють запити.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дослідження Центробанку РФ.

Дані засвідчили, що вже до березня 2023 року асортимент товарів у торговельних мережах практично відновився до рівня лютого 2022 року - він був лише на 2% нижчим.

У продуктових товарах - насамперед завдяки заміщенню продукції виробників, які пішли з російського ринку з "недружніх" країн, російськими аналогами, а в непродовольчому секторі - виробниками з "дружніх" країн.

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При цьому майже 2/3 асортименту (65%) - це не ті товари, що продавалися півтора року тому.

Наприклад, у дитячих сумішах і молоці асортимент оновився приблизно на 75%: у першому випадку за рахунок заміни продуктів міжнародних брендів на російські, а в другому - за рахунок появи на полицях невеликих регіональних брендів.

У категорії "краса і гігієна", яку покинули майже всі найбільші міжнародні гравці, нових брендів - 70%. Полиці заповнюються російськими брендами. Зростають і поставки східної косметики, наприклад з Таїланду і В'єтнаму, і тих міжнародних марок, які продовжують роботу в Росії.

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Оновленням можна вважати і "обрусіння" продуктів після того, як західні компанії пішли з країни. Наприклад, засоби для прання Persil перетворилися на "Персіл", шампуні Syoss - на "Сьєсс" і т. д.

Найсильніше постраждали категорії, які імпортувалися майже виключно з тих країн, які зараз Росія називає "недружніми". Наприклад, за даними Центробанку, асортимент оливкової олії зараз на 27% менший, ніж був на початку 2022 року.

Натомість у побутовій хімії він збільшився на 34% - як за рахунок російських торгових марок, так і за рахунок нових імпортних поставок.

"У нас приблизно чверть асортименту в категорії пральних порошків і мийних засобів тепер надходить із Туреччини, хоча ми зуміли зберегти і якийсь обсяг імпорту з ЄС, тієї самої Німеччини", - розповідає менеджерка мережі "Азбука смаку".

Продовольчі товари були заміщені найбільшою мірою російськими, а в сегменті непродовольчих товарів заміщення здебільшого відбулося продукцією з дружніх країн, підсумовують аналітики Центробанку.

При цьому в магазинах економ-сегмента асортимент за багатьма категоріями зріс у ціні на 100% і більше. Але в преміум-сегменті відбулося падіння за рахунок відходу міжнародних брендів.

Схожі процеси йдуть і в торгівлі одягом. На місці закритих магазинів іноземних брендів намагаються відкривати російські.

У магазинах, які продавали одяг великих міжнародних брендів середнього і високого цінового сегмента, скорочення асортименту в деяких категоріях дуже помітне. Порожнечу, що утворилася, активно наповнюють, наприклад, турецькими брендами.

"Але все одно поки що не дотягуємо: умовно, пішло десять, прийшло п'ять", - зізнається один із менеджерів.

Нагадуємо:

Поставки в Росію люксових товарів з ЄС і США були заборонені в перших же пакетах санкцій.