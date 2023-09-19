НАЗК внесло до списку кандидатів на санкції 14 російських імпортерів німецьких верстатів Spinner

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку кандидатів на санкції 14 російських імпортерів верстатів німецького виробника SPINNER.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Допомагають виробляти російську зброю", - зазначили в НАЗК, пояснюючи, чому російські імпортери верстатів занесені до списку кандидатів на санкції.

Рішення було ухвалено "після отримання інформації про доставлення з виробничих потужностей заводу в Туреччині верстата німецького виробника SPINNER для російського АТ "Сєровський механічний завод" (СМЗ)".

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"Росії потрібен цей верстат для реалізації програми з нарощування виробництва осколково-фугасних снарядів для російських танків, які потім використовують у війні проти України", - пояснили в НАЗК.

Згідно з повідомленням, НАЗК уже надіслало офіційного листа Федеральному міністерству економіки й технології Німеччини та безпосередньо виробнику компанії Spinner, яким інформувало, "що верстат було фактично продано російській армії, його використовуватимуть для виробництва боєприпасів країни-агресора".

Серед компаній, які "допомагають РФ обходити санкції, потрапили до списків кандидатів на санкції: "МАШИН ГРУП", "МАШЕКС-СЕРВІС", "ВЕГА - ОМ", "АВБІС", "НОВОКОМ", "ІТБ СЕРВІС", "АРТ-МЕХАНІКС" та інші.

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