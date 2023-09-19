В РФ проанализировали наличие товаров в магазинах после введенных санкций

Российские ритейлеры почти восстановили ассортимент товаров в магазинах после введенных санкций, однако две трети товаров — совершенно другие и не всегда удовлетворяющие запросы.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на исследование Центробанка РФ.

Данные показали, что уже к марту 2023 года ассортимент товаров в торговых сетях практически восстановился до уровня февраля 2022 года — он был всего на 2% ниже.

В продуктовых товарах — прежде всего за счет замещения продукции ушедших с российского рынка производителей из "недружественных" стран российскими аналогами, а в непродовольственном секторе — производителями из "дружественных" стран.

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При этом почти 2/3 ассортимента (65%) — это не те товары, что продавались полтора года назад.

Например, в детских смесях и молоке ассортимент обновился примерно на 75%: в первом случае за счет замены продуктов международных брендов на российские, а во втором — за счет появления на полках небольших региональных брендов.

В категории "красота и гигиена", которую покинули почти все крупнейшие международные игроки, новых брендов — 70%. Полки заполняются российскими брендами. Растут и поставки восточной косметики, например из Таиланда и Вьетнама, и тех международных марок, которые продолжают работу в России.

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Обновлением можно считать и "обрусение" продуктов после того, как западные компании ушли из страны. Например, средства для стирки Persil превратились в "Персил", шампуни Syoss в "Сьесс" — и т. д.

Сильнее всего пострадали категории, которые импортировались почти исключительно из тех стран, что сейчас Россия называет "недружественными". Например, по данным Центробанка, ассортимент оливкового масла сейчас на 27% меньше, чем был в начале 2022 года.

Зато в бытовой химии он увеличился на 34% — как за счет российских торговых марок, так и за счет новых импортных поставок.

"У нас примерно четверть ассортимента в категории стиральных порошков и моющих средств теперь поступает из Турции, хотя мы сумели сохранить и какой-то объем импорта из ЕС, той же Германии", — рассказывает менеджер сети "Азбука вкуса".

Продовольственные товары были замещены в наибольшей степени российскими, а в сегменте непродовольственных товаров замещение в основном произошло продукцией из дружественных стран, заключают аналитики Центробанка.

При этом в магазинах эконом-сегмента ассортимент по многим категориям вырос в цене на 100% и больше. Но в премиум сегменте произощло падение за счет ухода международных брендов.

Похожие процессы идут и в торговле одеждой. На месте закрывшихся магазинов иностранных брендов пытаются открывать российские.

В магазинах, продававших одежду крупных международных брендов среднего и высокого ценового сегмента, сокращение ассортимента в некоторых категориях очень заметно. Образовавшуюся пустоту активно наполняют например турецкими брендами.

"Но все равно пока не дотягиваем: условно, ушло десять, пришло пять", — признается один из менеджеров.

Напоминаем:

Поставки в Россию люксовых товаров из ЕС и США были запрещены в первых же пакетах санкций.