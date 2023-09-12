Фонд держмайна виставив на приватизацію "Волиньторф" зі стартовою ціною 190 мільйонів

Фонд держмайна (ФДМУ) анонсував, що 6 жовтня проведе приватизаційний аукціон з продажу державного підприємства "Волиньторф", стартова ціна - 190,2 млн грн (без ПДВ)

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Торги пройдуть на Prozorro.Продажі. При цьому гарантійний внесок для участі у торгах - 38 млн грн (без ПДВ).

"Волиньторф" - прибуткове підприємство, яке спеціалізується на виробництві торф'яних брикетів. За перше півріччя 2023 року воно отримало 90,4 млн грн доходу, за весь 2022 рік - 200 млн грн.

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При цьому за січень-червень 2023 року "Волиньторф" заробив 6,2 млн грн чистого прибутку, а за весь 2022 рік - 10,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Станом на 30 червня 2023 року у "Волиньторфу" не було простроченої кредиторської заборгованості, а поточна кредиторська заборгованість становила 20,2 млн грн (в тому числі за розрахунками з бюджетом 8,9 млн грн, за розрахунками з оплати праці - 2,6 млн грн тощо), додали у ФДМУ.

Загалом об’єкт включає 109 одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні приміщення тощо) загальною площею понад 21 тис квадратних метрів. На підприємстві працює 302 людей, а на балансі перебуває 164 транспортні засоби. Також до складу держпідприємства "Волиньторф" входить відокремлений підрозділ "Маневицький торфозавод".

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Також підприємство має спецдозволи на користування надрами на родовищах "Засвіття Ситнелюк" (на 18 років) і "Сойне" (19 років).

Зазначається, що торф - не стратегічне паливо для енергетичної галузі України. Його загальна частка в енергетичному балансі країни складає менше одного відсотка, свідчать дані Держстату.

"Тому ФДМУ поступово виставляє на приватизаційні аукціони державні торф'яні підприємства", - пояснили у Фонді.

Економічна правда