До Фонду держмайна передали активи російського пропагандиста Лєбєдєва

РИА Новости

Кабінет Міністрів передав Фонду державного майна активи російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Російський діяк виправдовував збройну агресіє Росії проти України та відвідував тимчасово окуповані росіянами українські території.

До Фонду держмайна, зокрема, було передано 2 квартири у Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м².

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У Фонді пояснили, що їх завданням є забезпечення проведення державної реєстрації прав власності та ухвалити управлінські рішення щодо подальшої долі цього майна – приватизації чи оренди.

Всі кошти, отримані від реалізації майна, підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

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У липні повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави дві квартири в центрі Києва російського дизайнера і блогера-пропагандиста Артемія Лебедєва.

У червні 2022 року Лебедєв побував на території окупованої Запорізької АЕС, за що заочно отримав підозру від СБУ за виправдовування збройної агресії.

У січні 2023 року РНБО України запровадила санкції проти 119 представників російського шоубізнесу та медіасфери, зокрема проти Артемія Лебедєва.