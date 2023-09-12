Фонд госимущества выставил на приватизацию "Волыньторф" со стартовой ценой 190 миллионов

Фонд госимущества (ФГИУ) анонсировал, что 6 октября проведет приватизационный аукцион по продаже государственного предприятия "Волыньторф", стартовая цена - 190,2 млн грн (без НДС)

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Торги пройдут на Prozorro.Продажи. При этом гарантийный взнос для участия в торгах - 38 млн грн (без НДС).

"Волыньторф" - прибыльное предприятие, которое специализируется на производстве торфяных брикетов. За первое полугодие 2023 года оно получило 90,4 млн грн дохода, за весь 2022 год - 200 млн грн.

Реклама:

При этом за январь-июнь 2023 года "Волыньторф" заработал 6,2 млн грн чистой прибыли, а за весь 2022 год - 10,6 млн грн", - говорится в сообщении.

По состоянию на 30 июня 2023 года у "Волыньторфа" не было просроченной кредиторской задолженности, а текущая кредиторская задолженность составляла 20,2 млн грн (в том числе по расчетам с бюджетом 8,9 млн грн, по расчетам по оплате труда - 2,6 млн грн и т.д.), добавили в ФГИУ.

В целом объект включает 109 единиц недвижимого имущества (производственные, складские, административные помещения и т.д.) общей площадью более 21 тыс квадратных метров. На предприятии работает 302 человека, а на балансе находится 164 транспортных средства. Также в состав госпредприятия "Волыньторф" входит обособленное подразделение "Маневицкий торфозавод".

Реклама:

Также предприятие имеет спецразрешения на пользование недрами на месторождениях "Засвет Ситнелюк" (на 18 лет) и "Сойне" (19 лет).

Отмечается, что торф - не стратегическое топливо для энергетической отрасли Украины. Его общая доля в энергетическом балансе страны составляет менее одного процента, свидетельствуют данные Госстата.

"Поэтому ФГИУ постепенно выставляет на приватизационные аукционы государственные торфяные предприятия", - пояснили в Фонде.

Экономическая правда