Ердоган закликав не маргіналізувати Росію у "зерновій угоді"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав у неділю не "маргіналізувати" Росію в переговорах, спрямованих на відновлення угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Заяву Ердогана наводить агентство AFP, пише "Європейська правда".

"Жоден процес, який маргіналізує Росію в Чорноморській зерновій ініціативі, не буде життєздатним", – сказав Ердоган журналістам після завершення саміту G20 в Нью-Делі.

Він анонсував майбутню зустріч з цього питання між представниками Росії, України та Організації Об'єднаних Націй, не уточнивши точну дату і місце проведення.

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"Зернова угода", укладена за посередництва ООН і Туреччини, зазнала краху після того, як Росія вийшла з неї в односторонньому порядку в липні. З того часу Москва неодноразово атакувала портову інфраструктуру України.

Президент Росії Владімір Путін зустрівся з Ердоганом у Сочі минулого тидня. Турецький президент сподівався відновити угоду, але зазнав невдачі. Детально про це "ЄвроПравда" писала у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно.

За даними ЗМІ, на саміті G20 цими вихідними Ердоган закликав лідерів країн "Групи двадцяти" задовольнити деякі російські вимоги для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення "зернової угоди" стане перемогою російського продовольчого шантажу.

Європейська правда