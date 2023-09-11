Эрдоган призвал не маргинализировать Россию в "зерновой сделке"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в воскресенье не "маргинализировать" Россию в переговорах, направленных на восстановление соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

Заявление Эрдогана приводит агентство AFP, пишет "Европейская правда".

"Ни один процесс, который маргинализирует Россию в Черноморской зерновой инициативе, не будет жизнеспособным", – сказал Эрдоган журналистам после завершения саммита G20 в Нью-Дели.

Он анонсировал предстоящую встречу по этому вопросу между представителями России, Украины и Организации Объединенных Наций, не уточнив точную дату и место проведения.

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"Зерновая сделка", заключенная при посредничестве ООН и Турции, потерпела крах после того, как Россия вышла из нее в одностороннем порядке в июле. С тех пор Москва неоднократно атаковала портовую инфраструктуру Украины.

Президент России Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Сочи на прошлой неделе. Турецкий президент надеялся восстановить соглашение, но потерпел неудачу. Подробно об этом "ЕвроПравда" писала в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.

По данным СМИ, на саммите G20 в эти выходные Эрдоган призвал лидеров стран "Группы двадцати" удовлетворить некоторые российские требования для восстановления Черноморской зерновой инициативы.

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на восстановление "зерновой сделки" станет победой российского продовольственного

Европейская правда